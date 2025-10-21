Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 21 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 21 de octubre 2025, 20:00
Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
El fuego se declaró a media mañana y ha movilizado a bomberos de Béjar, Tamames, Guijuelo y Ciudad Rodrigo
Compromiso en Béjar para aprobar las cuentas después de tres años sin acuerdo
Las actuales fueron aprobadas en noviembre de 2022 y se han prorrogado hasta ahora. El alcalde, Antonio Cámara, muestra su intención de darles el visto bueno en noviembre. La oposición afirma no haber recibido ninguna información sobre el proyecto presupuestario
Nuestra Señora de la Esperanza estrenará una saya por el Año Jubilar
Su diseño es obra de José Ángel Nava
Obras en la ermita de Candelario para evitar goteras
El dinero para la intervención sale de las cuentas propias del emblemático templo
Ciudad Rodrigo estudia cambiar la ubicación de los corrales de la avenida de Foxá
Se desplazarían unos metros más abajo en la misma avenida para evitar las molestias a los vecinos de las casa aledañas a los mismos
Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
Desde el 1 de octubre es obligatorio contratar mediciones en las zonas de nivel 2, como es el 64% de Salamanca
Adjudicada la rehabilitación que dará un nuevo color a los muros interiores del Puente Romano
El Ayuntamiento destinará más de 46.000 euros a mejorar el estado de los pretiles del monumental paso sobre el Tormes
Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
Los doctores Francisco Blanco y José Quiñones han sido reconocidos en Chicago
La Gran Vía recupera su ritmo: soportales en el nuevo edificio frente a Varillas
Los propietarios del último solar disponible prevén levantar un nuevo inmueble en línea con el entorno
Un hombre resulta herido tras una salida de vía en Masueco
El aviso al 112 ha llegado a las 8:46 horas
Siete carrozas y una con una gran estrella: Salamanca prepara la gran Cabalgata
La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes inicia el expediente de contratación de desfile para el 5 de enero
Salamanca Tech Summit 2026: talento, IA y futuro se dan cita en abril
El evento se ha consolidado como uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en el ámbito tecnológico
'The Times' se rinde ante los encantos de Salamanca: «Parece surgida de un cuento de hadas»
Uno de los periódicos referentes en Reino Unido recomienda su visita en otoño
Vecinos de Peñaranda se oponen a que se desvíen los camiones por la calle Ronda de Las Cruces
Han registrado una carta en el Ayuntamiento en la que alegan que es una zona residencial con colegio y guardería
Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
El hallazgo se ha producido en unas tierras de labranza
«Los niños demuestran que la discapacidad no es obstáculo para ser héroes»
La psicóloga peñarandina Nuria Niño Zazo es autora de 'Equipo Especial y el misterio del bocadillo perdido
Pilar Hierro, paciente de espondilitis anquilosante: «Perdí mi trabajo y fue muy duro, te sientes como si la enfermedad te quitara todo»
Desde hace más de cuatro décadas padece fuertes dolores producto de una forma crónica de artritis
La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
Algunos municipios salmantinos registrarán mínimas de 2°C. En la capital, las temperaturas también bajarán de forma notable
UGT Salamanca impulsa cinco programas claves sobre igualdad, juventud, inmigración y empleo
Entre los objetivos está el apoyo a la empleabilidad, la formación, la recualificación de trabajadores y la elaboración de planos de igualdad en empresas
Dos meses tras el incendio de Cipérez: «Todo sigue igual»
Llegó la ayuda de la Junta de Castilla y León y este martes se han confirmado las del Gobierno de España
Carbajosa acoge una muestra basada en la segunda vida de los objetos
La exposición está ubicada en el centro cultural y podrá disfrutarse hasta el próximo 14 de noviembre
Nuevas señales en la Gran Vía anuncian la gran reorganización del tráfico
Las marcas en el suelo indican la nueva señalización que permitirá el giro hacia la izquierda desde Sancti Spiritus
Bomberos perfeccionan en Salamanca técnicas de rescate ante derrumbes tras explosiones como la de Madrid
Un total de veinte profesionales de Castilla y León y Portugal se especializan en métodos de apuntalamiento y salvamento ante colapsos estructurales con material de última generación
Herido un joven de 24 años tras un choque entre una furgoneta y un patinete en la glorieta de Doña Urraca
El afectado se queja del brazo en un accidente que se ha producido a eso de las 14:11 horas
Crece en un 7% la atención a personas sin hogar en Salamanca
Caritas Diocesana de Salamanca presenta su campaña anual en beneficio de las personas sin hogar
Vitigudino declara el agua no apta para consumo por turbidez
La Mancomunidad Cabeza de Horno achaca el problema aun reciente cambio de tubería, y asegura que por ahora no hay más municipios afectados
El PP de Peñaranda insiste al equipo de gobierno en la necesidad de cumplir con los compromisos con el comercio local
«Cada vez son más los negocios que cierran sus puertas y los locales que quedan vacíos o se ponen en alquiler o venta», alertan desde el Partido Popular
El equipo Mirat mantiene su gran estado de forma en la Challenge de la Comunidad Valenciana de ciclocross
Además, Laura Solares y Chavela González disputaron un nuevo trofeo Circuito Diputación de Burgos firmando un buen papel
Ciudad Rodrigo muestra su atractivo como plató de cine
Localizadores extranjeros han visitado la ciudad y destacan su potencial audiovisual
Los 26 espacios que se podrán visitar con la nueva edición de 'Las llaves de la ciudad'
Las actividades comenzarán este sábado 25 de octubre y se prolongarán hasta el 21 de diciembre
Todos con Fernando, el corazón del fútbol base: «Con cada uno de tus latidos, todos ganamos»
El portero del Santa Marta benjamín estará alejado del campo para regresar con más fuerza
Los Bomberos sofocan el incendio de una furgoneta en Barbadillo
La intervención duró poco más de una hora
Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
Tras haber sido sustraídos 100 euros de la caja del bar del Tori un día antes, los cacos han regresado esta pasada madrugada para hacerse con mercancía
De pequeños exploradores a embajadores de la provincia
La Diputación de Salamanca pone en marcha un programa de visitas escolares, que arranca con 800 niños conociendo el Camino de Hierro
Desatasco judicial: caída en picado de los asuntos pendientes de resolución en Salamanca
Los procedimientos en tramitación en los tribunales salmantinos se reducen un 13%
La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
El acusado se enfrenta a un año de prisión por un delito de estafa, además de la devolución de los 500 euros que la víctima le abonó. Este miércoles se sentará en el banquillo por los hechos ocurridos en el año 2023