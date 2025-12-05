Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Local de Salamanca. ARCHIVO

Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca

Los agentes se han tenido que desplazar hasta distintos puntos de la ciudad hasta en tres ocasiones

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:30

Comenta

La madrugada de este viernes, 5 de diciembre, ha dejado un balance negativo en materia de seguridad vial en Salamanca, con tres intervenciones destacadas de la Policía Local en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones han finalizado con varias denuncias administrativas por conducción negligente y consumo de alcohol o drogas.

El primer incidente se daba pasadas las 1:30 horas en la calle Alfonso de Castro. Un vehículo que circulaba sin el alumbrado de cruce reglamentario y realizando maniobras consideradas negligentes fue interceptado por los agentes. Tras someter al conductor a la prueba de alcoholemia, esta arrojó un resultado positivo en vía administrativa, motivo por el cual se formuló la denuncia correspondiente.

El segundo incidente tenía lugar a las 3:20 horas en la Avenida de Villamayor. Un turismo era interceptado después de que los agentes detectaran signos de posible consumo de sustancias estupefacientes en su conductor. La prueba de drogas confirmaba un resultado positivo en cocaína. Como consecuencia, se interponía una denuncia administrativa en materia de tráfico y se procedía a la inmovilización del vehículo, que era trasladado al depósito municipal.

El tercer incidente se daba a las 6:17 horas en la Plaza de España. La Policía Local observaba un vehículo circulando de forma negligente por la Gran Vía y su entorno. Tras realizar la prueba de alcoholemia, el conductor daba un resultado positivo. Como consecuencia, se tramitaba la denuncia pertinente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  8. 8 «Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
  9. 9 Los toros se cuelan otra vez en TVE
  10. 10 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca

Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca