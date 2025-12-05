Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca Los agentes se han tenido que desplazar hasta distintos puntos de la ciudad hasta en tres ocasiones

Elena Martín Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:30

La madrugada de este viernes, 5 de diciembre, ha dejado un balance negativo en materia de seguridad vial en Salamanca, con tres intervenciones destacadas de la Policía Local en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones han finalizado con varias denuncias administrativas por conducción negligente y consumo de alcohol o drogas.

El primer incidente se daba pasadas las 1:30 horas en la calle Alfonso de Castro. Un vehículo que circulaba sin el alumbrado de cruce reglamentario y realizando maniobras consideradas negligentes fue interceptado por los agentes. Tras someter al conductor a la prueba de alcoholemia, esta arrojó un resultado positivo en vía administrativa, motivo por el cual se formuló la denuncia correspondiente.

El segundo incidente tenía lugar a las 3:20 horas en la Avenida de Villamayor. Un turismo era interceptado después de que los agentes detectaran signos de posible consumo de sustancias estupefacientes en su conductor. La prueba de drogas confirmaba un resultado positivo en cocaína. Como consecuencia, se interponía una denuncia administrativa en materia de tráfico y se procedía a la inmovilización del vehículo, que era trasladado al depósito municipal.

El tercer incidente se daba a las 6:17 horas en la Plaza de España. La Policía Local observaba un vehículo circulando de forma negligente por la Gran Vía y su entorno. Tras realizar la prueba de alcoholemia, el conductor daba un resultado positivo. Como consecuencia, se tramitaba la denuncia pertinente.