La AEMET activa el aviso amarillo en una provincia de Castilla y León este viernes por nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha renovado el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, procedente del día anterior, ante la previsión de acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas por encima de los 1.300 a 1.400 metros, especialmente en el extremo oriental de la zona.

El aviso permanecerá vigente desde las 0:00 hasta las 4:00 horas de este jueves, un tramo horario que concentra el episodio más intenso y que se desarrollará de madrugada. La probabilidad de que estas nevadas se produzcan se sitúa entre el 40% y el 70%.

Además, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha mantenido la fase de alerta ante posibles complicaciones derivadas de la nieve, dado que el Protocolo de coordinación frente a fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado también contempla este episodio.

Según la previsión, el área más afectada será el límite entre León y Asturias, donde se esperan acumulaciones importantes que podrían alcanzar los 15 centímetros a partir de los 1.300 metros de altitud.