El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»

«Camino de un acto que hice en Salamanca, ya sabía que era imposible competir», asegura

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

La senadora socialista Susana Díaz confesó que uno de los peores viajes de su vida lo sufrió camino de Salamanca poco antes de las primarias internas del PSOE. Unas declaraciones que llegan ante las supuestas aportaciones económicas a la campaña de Pedro Sánchez por parte de su suegro.

Desde el plató de Espejo Público, Susana Díaz comentó cómo vivió ese proceso en el que Salamanca tuvo un punto clave. «Yo he intentado olvidar aquello porque casi me destroza la vida», confesaba una Susana Díaz que también se refería a las palabras de Jordi Sevilla además, ha tomado las palabras de Jordi Sevilla.

«He intentado lo que dice de pasar página, porque aquello para mí fue muy complicado. Camino de un acto que hice en Salamanca ya sabía que era imposible competir... por muchas circunstancias», añadió.

En aquel momento, Díaz se enteró de que su candidatura tenía pocas posibilidades y ahora se conoce que el clan Salazar, Ábalos y Cerdán pudo influir en ello.

