Lavado de vehículos en la zona del foco. E.P.

Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco

Pendientes del control del foco, con unos cincuenta jabalíes hallados muertos, y de la negociación con países

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:45

La confirmación de casos de peste porcina africana en Barcelona después de 31 años sin esta enfermedad mantiene al sector del porcino en una situación ... de incertidumbre, que es ya de gran preocupación en el caso del sector del blanco tras el desplome de precios. Este pasado lunes, la Lonja de Mercolleida celebró una sesión extraordinaria en la que acordó una bajada de 10 céntimos el kilo, en lo que ha sido el mayor descenso desde la llegada del euro. No se producía un desplome similar desde 1997, durante la epidemia de peste porcina clásica, cuando se cotizaba en pesetas. En el sector temen que los descensos no se frenen con esta decisión histórica: es en Barcelona donde se concentran en torno al 20 % de mataderos de este sector y la confirmación de peste porcina africana ha frenado exportaciones. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofreció a las empresas y los trabajadores afectados por la situación derivada por esta enfermedad, que no afecta al hombre, la opción de acogerse «de inmediato» a los mecanismos de ERTE por fuerza mayor. Hay empresas cárnicas en Barcelona que ya han comenzado a prescindir de trabajadores temporales, y el Gobierno catalán aprobará el próximo lunes ayudas por valor de 10 millones de euros.

