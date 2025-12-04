Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco

La confirmación de casos de peste porcina africana en Barcelona después de 31 años sin esta enfermedad mantiene al sector del porcino en una situación ... de incertidumbre, que es ya de gran preocupación en el caso del sector del blanco tras el desplome de precios. Este pasado lunes, la Lonja de Mercolleida celebró una sesión extraordinaria en la que acordó una bajada de 10 céntimos el kilo, en lo que ha sido el mayor descenso desde la llegada del euro. No se producía un desplome similar desde 1997, durante la epidemia de peste porcina clásica, cuando se cotizaba en pesetas. En el sector temen que los descensos no se frenen con esta decisión histórica: es en Barcelona donde se concentran en torno al 20 % de mataderos de este sector y la confirmación de peste porcina africana ha frenado exportaciones. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofreció a las empresas y los trabajadores afectados por la situación derivada por esta enfermedad, que no afecta al hombre, la opción de acogerse «de inmediato» a los mecanismos de ERTE por fuerza mayor. Hay empresas cárnicas en Barcelona que ya han comenzado a prescindir de trabajadores temporales, y el Gobierno catalán aprobará el próximo lunes ayudas por valor de 10 millones de euros.

En la Lonja de Salamanca, el precio del porcino blanco, como ocurría en otras mesas, estaba ya en mínimos. Así, como ejemplo, el cerdo selecto cotiza en la actualidad a 1,20 euros/kilo, lejos del máximo de los últimos 20 años, que fue en julio de 2024, con una cotización de 1,86. En el año 2005 su precio no llegaba al euro y se espera la reacción de esta Lonja la próxima semana. También la de ibérico, un sector rodeado de incertidumbre porque se desconocen los efectos que puede tener en él la caída del precio del blanco, si se produce. En este caso se está más pendiente del control del foco de Barcelona y de frenar su salida y existe cierta confianza por el entorno donde se ha detectado, delimitado por autovías, y por los efectivos desplazados. El cierre de exportaciones para el ibérico afectaría al precio porque el mercado nacional sería incapaz de absorber la producción actual. En el extremo contrario está el temor a que esa falta de control del foco, de producirse, afectara a montaneras futuras. De momento, y según mantiene el sector ganadero, la demanda de ibérico es alta, con cerdos de bellota ya vendidos o comprometidos.

Ahora, el sector mira especialmente al Ministerio de Agricultura, por la labor de control en Cataluña del foco -con la UME desplazada, unos cincuenta jabalíes encontrados ya muertos (no significa que contagiados)- y por las negociaciones de acuerdos con países. Tranquiliza en la España libre del foco la regionalización acordada con China, gran comprador de porcino, pero preocupa la postura de Japón y México, de momento firmes en su negativa a dar ese paso. Otros países, como Chile, han suspendido la importación de productos porcinos de toda España; Tailandia, Vietnam, Filipinas o Corea del Sur han incorporado diversas prohibiciones;y otros, como Reino Unido y Argentina han flexibilizado la entrada de productos de porcino.

Los sectores industrial y ganadero piden agilidad a un Ministerio de Agricultura que mantiene reuniones periódicas con sus representantes y, de momento, se reconocen sus esfuerzos aunque se exige, por parte sobre todo de organizaciones agrarias y veterinarios un plan efectivo de control de la fauna.

No obstante, comunidades reclaman conocer la situación a nivel de consejeros, no de técnicos y, como Castilla y León, ha solicitado al Gobierno la convocatoria de una sectorial con los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente para un plan de actuación.

Ampliar Los veterinarios piden más control de la fauna La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha reiterado la importancia de contar con un plan efectivo de control de la fauna silvestre, con especial atención al jabalí debido «al alto riesgo sanitario que supone».

El PP acusa al Gobierno de «dejación de funciones» con la peste y a Illa, de seguir en México

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, denunció «dejación de funciones» del Gobierno central y el catalán con la peste porcina africana, que asciende a 9 casos detectados en jabalíes silvestres en Barcelona y que a su juicio tiene su origen en «cesiones» para reducir la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y en políticas de «fanatismo climático» que impiden cazar jabalíes. Criticó que Illa sigue su gira en México.