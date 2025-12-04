Los puntos más conflictivos en la operación salida por el puente de diciembre En los últimos seis años no se han registrado fallecidos en las carreteras salmantinas

Ángel Benito Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:38

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha desde las 15 horas de este viernes y hasta la medianoche del lunes, 8 la Operación Especial de Tráfico del puente de la Constitución-Inmaculada, un dispositivo en el que se prevén cerca de 63.000 desplazamientos en la provincia de Salamanca, según trasladó la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

Las mayores intensidades circulatorias se esperan en las autovías A-50, A-62 y A-66, especialmente hoy por la tarde, el sábado por la mañana, el domingo entre las 9 y las 14 horas y el lunes durante la práctica totalidad de la jornada, entre las 10 y las 22 horas.

La DGT identifica dos puntos conflictivos en la capital: la glorieta de Buenos Aires, en el kilómetro 340 de la A-66, donde se producen retenciones por la confluencia con la A-62, y la glorieta en el kilómetro 92 de la SA-20, que concentra tráfico periurbano y de largo recorrido simultáneamente .

Con el fin de facilitar la circulación, todas las obras que afecten a la plataforma de la vía quedarán paralizadas durante el operativo, salvo actuaciones menores en diversos tramos de la red autonómica y provincial. Entre ellas figuran la SA-104, SA-203, SA-211, SA-325, DSA-460, DSA-342, DSA-206 y la CV-91, donde podrán producirse afecciones leves por trabajos de pintura, refuerzo del firme o mejoras puntuales.

La principal incidencia será el corte total de la N-630 entre los puntos kilométricos 342,136 y 342,296 como parte de las obras autorizadas a ADIF para la demolición de una estructura y la construcción de un paso superior en la avenida Saavedra y Fajardo .

Durante el puente también existirán restricciones para la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, maquinaria de servicio automotriz y aquellos que precisen autorización complementaria, que no podrán circular el sábado 6 entre las 8 y las 15 horas ni el lunes 8 entre las 8 y las 24 horas. Asimismo, se suspenden todas las pruebas deportivas que requieran ocupar la calzada durante los periodos de mayor tráfico.

El historial de accidentalidad en estas fechas muestra una tendencia estable en la provincia: en los últimos seis años no se han registrado fallecidos, y la mayoría de siniestros se han saldado con heridos leves —cinco en la operación del año 2024—, según los datos de la DGT.