Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, completa el calendario laboral del próximo año con las festividades propias de 45 localidades

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:08

La Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca ha hecho pública este jueves, 4 de diciembre, una relación complementaria de las fiestas locales que serán de carácter laborable, retribuido y no recuperable durante el año 2026 en diversos municipios de la provincia. El listado se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP) tras recibir nuevos acuerdos remitidos por ayuntamientos que aún no habían enviado sus propuestas en la primera convocatoria.

El Estatuto de los Trabajadores establece que cada municipio puede fijar dos días festivos propios, que deben ser aprobados por la autoridad laboral y anunciados oficialmente en el BOP. Esta nueva resolución complementa el acuerdo ya publicado el pasado 19 de septiembre, que recogía las festividades locales de la mayoría de localidades.

En total, 45 municipios salmantinos quedan incorporados en este nuevo anexo, con fechas que, en la mayoría de los casos, corresponden a celebraciones de carácter tradicional, patronal o histórico.

Entre los municipios incluidos se encuentran localidades como Aldearrodrigo, que celebrará sus fiestas el 8 y 11 de mayo, Guijuelo (13 de abril y 17 de agosto), Ledesma (4 y 8 de junio) o Salamanca capital, que mantiene como festivos locales el 12 de junio —festividad de San Juan de Sahagún— y el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Vega.

Las fiestas

Aldearrodrigo: 8 de mayo y 11 de mayo.

Aldearrubia: 15 de mayo y 29 de septiembre.

Aldeaseca de la Frontera: 15 de mayo y 14 de agosto.

Anaya de Alba: 14 y 15 de septiembre.

Añover de Tormes: 4 de mayo y 18 de agosto.

El Arco: 29 de mayo y 7 de agosto.

Buenavista: 13 de abril y 2 de julio.

La Cabeza de Béjar: 13 de abril y 17 de agosto.

Candelario: 27 de julio y 2 de febrero.

Castellanos de Villiquera: 6 de febrero y 24 de junio.

Cerezal de Peñahorcada: 25 de abril y 1 de agosto.

Forfoleda: 10 de junio y 4 de julio.

Fuentes de Béjar: 3 de febrero y 12 de junio.

Gallegos de Argañán: 24 y 27 de abril.

Guijo de Ávila: 12 y 15 de junio.

Guijuelo: 13 de abril y 17 de agosto.

La Hoya: 27 y 28 de agosto.

Ledesma: 4 y 8 de junio.

Mieza: 20 de enero y 8 de septiembre.

Morasverdes: 13 de junio y 24 de agosto.

Moriscos: 15 de mayo y 29 de junio.

Navacarros: 27 y 28 de julio.

Palacios del Arzobispo: 23 y 24 de junio.

Puebla de San Medel: 3 de julio y 28 de agosto.

Puerto de Béjar: 14 y 15 de septiembre.

Rágama: 7 de agosto y 5 de octubre.

Salamanca (capital): 12 de junio y 8 de septiembre.

San Miguel de Valero: 29 y 30 de septiembre.

Santibáñez de Béjar: 5 y 6 de octubre.

Serradilla del Llano: 6 de agosto y 25 de noviembre.

Sieteiglesias de Tormes: 5 de mayo y 19 de junio.

Tamames: 28 y 29 de septiembre.

Torresmenudas: 13 de abril y 18 de noviembre.

Valdelacasa: 16 y 17 de septiembre.

Valderrodrigo: 2 y 5 de octubre.

Vallejera de Riofrío: 14 y 17 de agosto.

La Vídola: 7 y 8 de agosto.

Villar de la Yegua: 25 de junio y 25 de agosto.

Villares de Yeltes: 7 y 8 de septiembre.

Vitigudino: 4 y 5 de junio.

