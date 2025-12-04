Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 4 de diciembre
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:18
Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
La alarma se activó pasadas las 17:00 horas de este jueves ante la falta de contacto con la madre, aunque ambos se encontraron finalmente en su domicilio
El TSJ confirma la sentencia contra el ex alcalde de Villarino por prevaricación
Julián Martín fue condenado en el mes de abril a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público y había recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
«Camino de un acto que hice en Salamanca, ya sabía que era imposible competir», asegura
Primeros castigos tras la 'jornada negra' en el fútbol base: 7 partidos a un futbolista juvenil
El juez de Competición ha multado a cuatro clubes y ha abierto expediente por lo sucedido en el Helmántico-Ribert de alevines
Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
La artista ha subido a su cuenta de Instagram tres imágenes por las calles de la capital: «Hay que luchar por lo difícil, lo fácil lo puede lograr cualquiera»
Los puntos más conflictivos en la operación salida por el puente de diciembre
En los últimos seis años no se han registrado fallecidos en las carreteras salmantinas
La obra que nunca para en Salamanca
Los operarios municipales trabajan sin descanso pese al frío y la lluvia. Este jueves se está echando la capa de zahorra
«Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
Daniel Román es uno de los jóvenes que quiere ser ganadero, pero su municipio, Bogajo, es de los más afectados por los ataques ahora de este animal, aunque no es el único
Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
La Comisión de Patrimonio impone restituir el frontal de piedra de Villamayor. El inmueble, de principios del siglo XX, está protegido y será rehabilitado