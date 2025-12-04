Primeros castigos tras la 'jornada negra' en el fútbol base: 7 partidos a un futbolista juvenil El juez de Competición ha multado a cuatro clubes y ha abierto expediente por lo sucedido en el Helmántico-Ribert de alevines

Presencia de la Policía Local en el Ángel Pérez Huerta por los incidentes en un partido de alevines.

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:40

Este jueves se han dado a conocer los primeros castigos a los desagradables incidentes ocurridos durante todo el fin de semana en la que se ha calificado como «la jornada más negra en cincuenta años», en palabras del presidente de la delegación salmantina de fútbol, Miguel Hernández. Las actas de los distintos colegiados registraron un total de catorce episodios graves y altercados en todas las categorías salvo en la de prebenjamines. Casi todos ellos provocados por los aficionados y en algunos casos teniendo como víctimas a los árbitros, que recibieron numerosos insultos.

Uno de esos casos llegó en el duelo de Primera Alevín entre el Helmántico y el Ribert, disputado en el Ángel Pérez Huerta. Allí se produjo una pelea con empujones y golpes cuando el hermano del árbitro (de sólo 14 años) se cansó de los insultos que estaba recibiendo el menor. Los enfrentamientos provocaron que tuviera que acudir la Policía Local para tomar nota de lo sucedido.

El juez de Competición de la delegación salmantina de fútbol, Roberto Lozano, ha abierto expediente sobre lo sucedido, pudiendo llegar los hechos a ser constitutivos de responsabilidad disciplinaria.

Entre otras medidas que se han dado a conocer este jueves están las multas al Ribert, Calvarrasa de Abajo, Unionistas y Cristo Rey por «incidentes leves», todos ellos en el fútbol 7.

Además, el juez de Competición ha decidido sancionar con siete partidos al jugador del Hergar que provocó los graves altercados en el duelo de su equipo en Tercera Juvenil contra el Aldeaseca de la Armuña, que hizo que se tuviera que activar el protocolo de violencia verbal debido a una reyerta entre aficionados en la grada.

Se trata de la sanción más elevada en el fútbol base en lo que va de temporada 2025/26.