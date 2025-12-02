La jornada con más violencia «en 50 años»

Jaime García Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El resumen de lo vivido este pasado fin de semana en los diferentes terrenos de juego del fútbol base salmantino es simple y claro: «Fin de semana negro». Llegando a ser tildado por el Delegado Provincial de Fútbol de Salamanca, Miguel Hernández, de la siguiente manera: «Llevo 50 años en esto y nunca me he encontrado con una situación así». Y no es para menos.

Creer que el fútbol provincial es un Madrid-Barça de primer nivel y la actitud de muchos personajes que integran este deporte ha hecho de la última jornada una verdadera vergüenza para todos. Tan solo en la categoría prebenjamín no se vivieron episodios lamentables, en el resto (desde la categoría juvenil hasta benjamín) se dieron hechos que están muy lejos de lo que es el deporte. En concreto: nada más y nada menos que 14 encuentros con incidencias muy graves, donde o bien los colegiados fueron las víctimas, en otras hubo agresiones entre el público, dentro y fuera del campo, e incidentes de violencia verbal. Una vorágine de escenas deleznables a las que el mundo del fútbol charro quiere poner punto final, a través de la unión y el consenso. «Es un importante síntoma de que algo está fallando, y que lo siguiente va a ser un accidente gordo», responden voces importantes del fútbol de cantera salmantino en referencia a los últimos sucesos del pasado fin de semana. A lo que añaden: «Estamos muy preocupados porque entendemos que la deriva y la evolución de la violencia en los campos es muy negativa. Lo ocurrido este pasado fin de semana ha cruzado muchas líneas rojas y ha llegado el momento de hacer algo», expresan.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que merodea en el fútbol salmantino y es que la última jornada puede haber sido la gota que colme el vaso. «La idea es organizar una reunión con todos los actores del mundo del fútbol». Un acercamiento donde esté la Delegación y CTA de Salamanca, CTA Territorial, Delegación de CyL de Fútbol, clubes provinciales, instituciones de la Junta, Diputación, Subdelegación del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y también incluir a todos los ayuntamientos donde hay fútbol.

Y de esa reunión, que se llevará a cabo en las próximas horas, saldrán las medidas que acometerá el fútbol provincial de Salamanca antes de poner el balón a rodar el próximo 13 y 14 de diciembre. «La idea es que las medidas se empiecen a aplicar a partir de la próxima jornada de fútbol provincial. Ese es el objetivo. Y, todo desde el consenso», remarcan tras un primer acercamiento desde la Delegación y el CTA salmantino.

Unas soluciones que, tal y como reiteran, no contentarán a todos, pero tendrán el consenso necesario para acometerlas, ya que «no vamos a tomar medidas desde un colectivo en concreto, seremos todos juntos». Entre esas respuestas a la violencia surge la posibilidad de regresar al fútbol como se hizo después de la pandemia, es decir, sin público en las gradas. «No podemos dejar a los jugadores sin jugar porque en el 90 % de los casos no tienen culpa, pero sí se puede volver a lo que se experimentó tras la pandemia», es la frase que deja el primer cara a cara entre los agentes que conforman el fútbol de cantera. Aunque, dicha medida se desarrollaría «de manera quirúrgica y no de manera permanente». Un camino donde, por fin, el fútbol salmantino quiere ser pionero poniendo freno a los personajes que ensucian el fútbol de cantera, porque «son más los partidos en los que no hay ningún problema que en los que hay problemas, y la inmensa mayoría de los aficionados se porta como debe», admiten algunos clubes. En los siguientes días se marcará la línea con una serie de acuerdos no solamente para las próximas semanas, sino hasta el final de temporada, porque como zanjan desde la Delegación y el colegio arbitral charro se va «establecer una hoja de ruta en la que todos nos comprometamos a cumplir».

La pelota está ahora en el tejado de las instituciones y serán ellas quiénes se encarguen de elegir entre deporte de formación o negocio, porque cuando un colegiado menor tiene que ser escoltado por las Fuerzas de Seguridad al término de un partido en Salamanca, ¿qué aprendizaje se les da a los más jóvenes?