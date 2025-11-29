El hermano de un árbitro de 14 años se harta de los insultos que recibía el menor y el partido se suspende entre empujones La mañana del sábado ha tenido varios incidentes muy graves y el Comité de Árbitros responde: «Tenemos máxima preocupación»

Triste mañana la que se ha vivido este sábado en el fútbol base de salamanca, con incidentes, insultos y agresiones en varios partidos y prácticamente todas en las categorías más pequeñas.

La situación más grave se ha vivido en el Ángel Pérez Huerta, en un encuentro de la Primera Alevín entre el Helmántico y el Ribert. Según cuentan testigos presenciales, una persona vinculada con el club visitante se ha dedicado a proferir insultos al árbitro, de sólo 14 años. Su hermano estaba presenciando el encuentro y después de contenerse, no ha podido hacerlo más y ha acabado enfrentándose a la persona que estaba dirigiéndose así al menor.

Después de enzarzarse con algunos empujones, uno de los implicados, según cuentan esas mismas fuentes, se ha golpeado en la cabeza con un poste. El partido ha tenido que ser suspendido y ha tenido que acudir la Policía Local para reflejar lo sucedido.

El joven colegiado no ha podido ni redactar el acta, según explican en el Comité de Árbitros, por lo afectado que estaba.

No ha sido el único campo al que ha tenido que ir la Policía. En esta caso la Nacional ha acudido a El Zurguén, después de que el choque de Segunda Alevín entre el Ribert B y el Cristo Rey tuviera que terminar a 40 segundos del final previsto por el enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos.

Y en Calvarrasa de Abajo, en un choque de Segunda Benjamín entre el equipo titular y Unionistas B, un joven colegiado, en este caso de 13 años, ha sido objeto también de gravísimos insultos, especialmente cuando el equipo visitante ha marcado el gol del triunfo y los padres de los locales la han tomado todavía más con él.

En el Comité Provincial de Árbitros han ido teniendo constancia de todos los incidentes del día y han manifestado su «máxima preocupación». Entre sus planes está la de hacer una reunión primero entre sus responsables y después con todos los colegiados para tratar la grave situación que se está viviendo en el fútbol base de Salamanca. «Sabemos de estos tres casos, pero seguro que ha habido más», relatan.

