Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde La Junta añade un médico por la tarde en todos los centros de salud de la capital salmantina, garantizando la atención esencial durante la huelga convocada del 9 al 12 de diciembre

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa a la Orden SAN/1345/2025, la cual fijaba los servicios mínimos para las jornadas de huelga convocada por el sindicato CESM entre los días 9 y 12 de diciembre en el ámbito del Servicio de Salud. La rectificación, difundida hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), afecta de manera destacada a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, corrigiendo la dotación de profesionales asignados a los distintos turnos en numerosos centros de salud.

Según reconoce la propia Consejería, la tabla inicialmente remitida contenía errores en la distribución de Licenciados Especialistas (Médicos de Familia y Pediatras), lo que hacía necesario un nuevo cuadro oficial para garantizar la correcta prestación de los servicios esenciales durante los días de paro.

El ajuste más significativo recae en los centros de salud de la capital salmantina, donde la publicación previa mostraba únicamente tres médicos por la mañana y ninguno por la tarde. Tras la corrección, la Junta fija que todos esos centros dispondrán de tres facultativos en turno de mañana y uno en turno de tarde, manteniendo sin cambios la ausencia de turno nocturno. Estos refuerzos permiten asegurar la atención mínima en uno de los momentos de mayor presión asistencial del año. También hay cambios en la dotación del SUAP Salamanca —las Urgencias de Primaria en la calle Valencia—, que pasa de una dotación tres médicos por la tarde y dos por la noche, a un nuevo reparto de cuatro médicos por la tarde y tres en el turno de noche. Este refuerzo puede contribuir a contener la esperada presión asistencial en los servicios de Urgencias y, más concretamente, a aliviar también a las urgencias hospitalarias.

Por su parte, los Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros rurales del área sanitaria de Salamanca mantienen las cifras ya publicadas, sin alteración en los turnos de mañana, tarde o noche, lo que incluye localidades como Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Tamames o Vitigudino, entre otras.

Sanidad subraya que esta corrección se adopta para «evitar confusiones» y garantizar que los servicios mínimos se presten conforme a la planificación prevista. Con ello, la Junta busca asegurar que, pese a la huelga médica, la atención esencial quede debidamente cubierta en todos los puntos de la provincia.

Servicios mínimos corregidos para la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca

Centros de salud de la capital

(Mañana – Tarde – Noche)

Casto Prieto: 3 – 1 – —

Garrido Norte: 3 – 1 – —

Garrido Sur: 3 – 1 – —

La Alamedilla: 3 – 1 – —

Pizarrales-Vidal: 3 – 1 – —

San Juan: 3 – 1 – —

San Bernardo: 3 – 1 – —

Sancti-Spíritus Canalejas: 3 – 1 – —

Tejares: 3 – 1 – —

Universidad Centro: 3 – 1 – —

Capuchinos: 3 – 1 – —

PAC y centros rurales

(Mañana – Tarde – Noche)

SUAP Salamanca: — – 4 – 3

Alba de Tormes / PAC: 3 – 2 – 2

Aldeadávila / PAC: 1 – 1 – 1

Aldeadávila / CG Barruecopardo: — – 1 – 1

Béjar / PAC: 4 – 3 – 3

Calzada de Valdunciel / PAC: 1 – 1 – 1

Cantalapiedra / PAC: 1 – 1 – 1

Ciudad Rodrigo / PAC: 4 – 3 – 3

Fuenteguinaldo / PAC: 1 – 1 – 1

Fuentes de Oñoro / PAC: 1 – 1 – 1

Fuente de San Esteban / PAC: 1 – 1 – 1

Guijuelo / PAC: 3 – 2 – 2

La Alberca / PAC: 1 – 1 – 1

Ledesma / PAC: 1 – 1 – 1

Linares de Riofrío / PAC: 1 – 1 – 1

Lumbrales / PAC: 1 – 1 – 1

Matilla de los Caños / PAC: 1 – 1 – 1

Miranda del Castañar / PAC: 1 – 1 – 1

Pedrosillo el Ralo / PAC: 1 – 1 – 1

Peñaranda de Bracamonte / PAC: 3 – 2 – 2

Periurbana Sur / PAC: 2 – 1 – 1

Periurbana Norte / PAC: 2 – 2 – 2

Robleda / PAC: 1 – 1 – 1

Santa Marta de Tormes / PAC: 3 – 2 – 2

Tamames / PAC: 1 – 1 – 1

Villoria / PAC: 1 – 1 – 1

Vitigudino / PAC: 3 – 2 – 2

Vitigudino / CG Villarino: — – 1 – 1