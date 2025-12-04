Los toros se cuelan otra vez en TVE Cristina Sánchez será la gran protagonista en «Plano General», el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en La 2 de la televisión pública

El mundo del toro volverá a aparecer en Televisión Española. Cristina Sánchez será la gran protagonista este viernes a las 22:00 horas, en «Plano General», el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE.

Cristina Sánchez, la mujer que más alto llegó y cotas más importantes consiguió en toda la historia de la tauromaquia y que acaba de publicar sus memorias «Mujer y torero», es la invitada del programa de este viernes en el que repasará su carrera profesional, cómo influyó la tauromaquia en su vida y hace una férrea, sensata y apasionada defensa del mundo de los toros.

De esta manera, Plano General, de la mano de Jenaro Castro, vuelve a apostar por protagonistas del mundo taurino en su programa, después de que César Rincón fuera el invitado especial en este mismo espacio en el mes de octubre de 2024. La televisión pública, que únicamente mantiene en su programación semanal poco más de media hora con el programa Tendido Cero, presentado por Belén Plaza, no retransmite una corrida de toros en directo desde el 4 de junio de 2016, en la corrida benéfica de Asprona desde Albacete.

El programa «Plano General» con el protagonismo de Cristina Sánchez se emite este viernes, 5 de diciembre, en La 2 a las 22:00 horas; y el domingo 7, a las 6:30 en La 1, Canal 24 horas y TVE Internacional.

