La obra que nunca para en Salamanca Los operarios municipales trabajan sin descanso pese al frío y la lluvia. Este jueves se está echando la capa de zahorra

M. B. Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:07

El Ayuntamiento continúa con las obras que completarán la urbanización de la avenida de Salamanca, en el barrio Blanco, en el tramo comprendido entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán. Y lo que realmente llama la atención de ello es que son las únicas de la capital que nunca paran. Pese al frío, la lluvia o los días festivos, los operarios mantienen un ritmo constante: disponen de solo 10 meses para completar la urbanización y no podrían cumplir los plazos si se detuvieran.

Este jueves, por ejemplo, se está echando la capa de zahorra, una fase crucial para garantizar la estabilidad del pavimento antes de las lluvias de otoño. Con un presupuesto de adjudicación de 1.105.561,35 euros, los trabajos comenzaron con el derribo de las últimas naves del tramo y la preparación del terreno. Posteriormente, se renovarán más de 291 metros de tuberías de abastecimiento de agua, cerca de 350 metros de saneamiento y una treintena de luminarias de alumbrado con tecnología eficiente.

Además, la actuación contempla una nueva calle peatonal paralela a la avenida, con un área de descanso con banco corrido modular en forma de U, 60 plazas de estacionamiento y una zona ajardinada de 3.361 metros cuadrados con riego automático, donde se plantarán 53 árboles y arbustos.

La urbanización del PERI 7 dará continuidad al bulevar verde ya existente en la avenida, donde se han remodelado la zona de juegos infantiles, las pistas deportivas y se han instalado aparatos biosaludables en el parque San Juan Bosco, así como una nueva zona canina en los Jardines de San Enrique de Ossó.

Además, la ordenación urbanística permitirá construir hasta 108 viviendas en una parcela anexa de la calle Nazaret, de las cuales al menos un 10% serán de protección pública, pues parte del terreno pertenece al Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU).