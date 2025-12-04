Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Yurena, en una de las imágenes por la calle Compañía. INSTAGRAM

Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca

La artista ha subido a su cuenta de Instagram tres imágenes por las calles de la capital: «Hay que luchar por lo difícil, lo fácil lo puede lograr cualquiera»

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:20

Aunque María del Mar Cuenta Seisdedos, más conocida primero por Tamara y después por Yurena, está alejada de la prensa rosa, muchos son los que tienen un enternecedor recuerdo de la artista con raíces salmantinas por temas como el 'No cambié' y diversas polémicas en prime time.

La hija de Margarita Seisdedos -natural de la localidad de Villarino de los Aires- estrenó el pasado julio el documental en Netflix 'Sigo siendo la misma', en el que se abordan los entresijos de la inesperada fama de la artista en los años 2000, así como las controvertidas apariciones que tuvo aún bajo el sobrenombre de Tamara junto con los Leonardo Dantés, Toni Genil, Loli Álvarez y compañía.

A una semana de cumplir los 56 años, la cantante y participante de realities con Supervivientes (2016) o Gran Hermano Dúo (2019) ha publicado un post en Instagram con fotos por la calle Compañía en el que dejaba un enigmático mensaje: «Hay que luchar por lo difícil, lo fácil lo puede lograr cualquiera».

La publicación ha alcanzado más de 1.000 'me gusta' y numerosos comentarios elogiándola a ella y a la ciudad. «Salamanca, disfruta de mi ciudad que es preciosa», respondía una seguidora. Otra, en tono desenfadado le recomendaba residir. «Preciosa mi ciudad y fría también. Vuelve, a casa vuelve, por Navidad», subrayaba.

Lo cierto es que Yurena sigue contando con el apoyo de sus seguidores allá dónde va y más si se deja ver por las calles de Salamanca.

