Las terroríficas experiencias paranormales de Yurena en su pueblo de Salamanca: «Estuve toda la noche tensa, con los ojos como platos» La artista relató recientemente en 'El Hormiguero' que en la casa de su familia se escuchaban cosas «que no eran normales»

La casa de tres pisos de Villarino de los Aires en la que la artista vivió experiencias paranormales.

Sábado, 25 de octubre 2025

El pasado 11 de septiembre 'El Hormiguero' acogía como invitada a la artista Yurena, que recientemente volvió al foco mediático después de que los Javis hiciesen una docuserie inspirada en el universo de la telebasura de principios de los 2000 en la que la artista del 'No cambié', entonces conocida como Tamara, y otros personajes como su madre, Leonardo Dantés, Loly Álvarez, Arlequín, Paco Porras o Tony Genil protagonizaban la parrilla del prime time.

Aunque Yurena nació en el País Vasco, su madre es de Villarino de los Aires, y en este pueblo salmantino, la artista pasó muchas de sus vacaciones de las que guarda recuerdos muy tiernos pero también terroríficos.

En una ronda de preguntas que las hormigas del programa de Pablo Motos le hicieron a Yurena surgió una cuestión en la que se interesaban por conocer si la artista había vivido algún tipo de experiencia paranormal.

La cantante se quedó pensativa unos segundos y afirmó que, efectivamente, en Villarino de los Aires, precisamente el pueblo de brujas por excelencia en la provincia de Salamanca, se vivían sucesos inexplicables.

«En la casa que teníamos en el pueblo de mi madre, en Villarino de los Aires, que anteriormente mis abuelos tuvieron una panadería, se escuchaban cosas que no eran normales», comenzó relatando Yurena.

Según ella, en la casa de Margarita Seisdedos, de tres plantas y ya vendida, «se escuchaban pasos cuando estaban las puertas cerradas y no había nadie dentro» o «cosas como que caían por la pared».

Sin embargo, hubo una aécdota en esa casa que marcó especialmente a la artista: «En la cocina me acuerdo una noche, que tendría 13 o 14 años, pasé tanto miedo, que estuve toda la noche tensa con los ojos como platos» contextualizó la artista para señalar que se empezaron a escuchar «ruidos de vasos, de platos, de cubiertos, pero no había nadie» y no podían ser ni su madre ni su padre «porque estaban acostados».