Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido La alarma se activó pasadas las 17:00 horas de este jueves ante la falta de contacto con la madre, aunque ambos se encontraron finalmente en su domicilio

C. L. S. Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:47 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Una amplia movilización de los servicios de emergencia se ha desplegado en la tarde de este jueves en la avenida de los Maristas, número 2 de Salamanca, ante la alerta por una mujer y su hijo a los que no se conseguía localizar por motivos que investiga la Policía Nacional. El aviso se produjo en torno a las 17:25 horas, movilizando a agentes de la Policía Local y Nacional, efectivos del cuerpo de Bomberos de Salamanca para proceder a la apertura de puerta del domicilio y una ambulancia del Sacyl.

Tras varios minutos de búsqueda y comprobaciones, la situación terminó con un final feliz: la mujer y su hijo se encontraban en su domicilio en perfecto estado, sin necesidad de asistencia médica. La rápida coordinación de los servicios de emergencia permitió descartar cualquier incidente grave.

Ampliar Patrullas de la Policía Local de Salamanca en la avenida de los Maristas. LAYA