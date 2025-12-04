Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia, Policía Local y Bomberos de Salamanca en la avenida de los Maristas. FOTOS: LAYA

Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

La alarma se activó pasadas las 17:00 horas de este jueves ante la falta de contacto con la madre, aunque ambos se encontraron finalmente en su domicilio

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:47

Comenta

Una amplia movilización de los servicios de emergencia se ha desplegado en la tarde de este jueves en la avenida de los Maristas, número 2 de Salamanca, ante la alerta por una mujer y su hijo a los que no se conseguía localizar por motivos que investiga la Policía Nacional. El aviso se produjo en torno a las 17:25 horas, movilizando a agentes de la Policía Local y Nacional, efectivos del cuerpo de Bomberos de Salamanca para proceder a la apertura de puerta del domicilio y una ambulancia del Sacyl.

Tras varios minutos de búsqueda y comprobaciones, la situación terminó con un final feliz: la mujer y su hijo se encontraban en su domicilio en perfecto estado, sin necesidad de asistencia médica. La rápida coordinación de los servicios de emergencia permitió descartar cualquier incidente grave.

Patrullas de la Policía Local de Salamanca en la avenida de los Maristas. LAYA

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  2. 2 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  3. 3 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  4. 4 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  5. 5 La obra que nunca para en Salamanca
  6. 6 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 La nieve se despide para recibir un mes con temperaturas atípicas
  10. 10 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido