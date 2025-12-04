Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salamanca espera 63.000 desplazamientos en el puente

La DGT activará un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia que arrancará este viernes, a las 15:00 horas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:50

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para el puente de la Constitución-Inmaculada prevén 63.000 desplazamientos en la provincia de Salamanca, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña. En Castilla y León, se espera que se produzcan 628.000 desplazamientos.

Para dar cobertura a esta operación y garantizar que todos los desplazamientos previstos sean seguros, Tráfico activará un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia que arrancará este viernes a las 15:00 horas y permanecerá activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre.

Para ello se cuenta tanto con los medios humanos —agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico Norte, personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias— como con los medios técnicos —radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras— para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia, y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general, así como de aquellos que transporten determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Las horas más conflictivas

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que los mayores incrementos de tráfico se producirán la tarde del viernes 5, especialmente entre las 17:00 y las 22:00 horas, y la mañana del sábado 6, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Al ser festivo, este día también se producirán trayectos de corto recorrido hacia zonas de ocio, esparcimiento y áreas comerciales cercanas a núcleos urbanos, con retorno a primeras horas de la tarde.

El domingo, día 7, se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido hacia zonas de ocio y recreo, así como hacia áreas comerciales cercanas a estos núcleos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

El lunes, día 8, desde primeras horas de la tarde, comenzarán los movimientos de retorno, originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios que canalizan todo el movimiento de regreso, así como en las carreteras de acceso a zonas de montaña. Destacará por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, trasladándose posteriormente estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Con el objetivo de planificar el viaje por la ruta más segura y evitar imprevistos, la DGT recomienda informarse del estado de las carreteras a través de sus cuentas oficiales.

