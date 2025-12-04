Los clubes pagan los platos rotos de la «jornada más negra» en el fútbol base La delegación ya tiene propuestas sobre la mesa para intentar acabar con los graves incidentes

Padres —ajenos a esta información—, siguiendo un encuentro en los campos de El Zurguén, durante un encuentro de Liga de fútbol base.

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

La cuenta de la que ya se ha establecido como «peor jornada en 50 años» en el fútbol base de Salamanca, por la cantidad de incidentes registrados —14 de ellos calificados como de graves o muy graves—, la pagarán los clubes.

Así lo establece el Reglamento sancionador de la RFCyLF, y así se le comunicará, a lo largo de las próximas horas, a cada uno de los conjuntos que se vieron afectados por la ola de violencia desatada non stop durante las jornadas de sábado y domingo, y que ya la esperan con resignación y, en varios casos, con alegaciones preparadas para intentar esquivarla.

Sin comerlo ni beberlo —ya que la mayoría de los incidentes se registraron en las gradas por personal ajeno a los conjuntos salmantinos—, los clubes —que ejercían de locales, además— tendrán que abonar multas de entre 75 y 100 euros (la más elevada dentro de las tipificadas por normativa) por los denominados «desórdenes en la grada» (bajo esta apreciación genérica se incluyen desde insultos hasta agresiones e incluso intervenciones policiales).

La ausencia de un epígrafe reglamentario que pueda sancionar y multar, en su caso, de manera legal a los espectadores hace que sean los propios conjuntos —en su inmensa mayoría, también víctimas de los hechos— quienes paguen los platos rotos.

Y es que, aunque en sus reglamentos de régimen interno tengan herramientas para sancionar a los infractores, la mayoría de ellas contemplan vetos de entrada al campo o a determinados partidos —de sus hijos, en caso de que sean progenitores—. Lo cierto es que el desembolso económico golpea sus carteras, que, de partida, ya van muy ajustadas entre lo que ingresan por cuotas y patrocinios y lo que gastan en material, entrenadores y otros gastos propios de la organización de los partidos.

Los padres, en el ojo del huracán

El 'top 5' de incidentes más graves de la denominada jornada «negra» en el fútbol de cantera ocurrieron más allá de los límites de los terrenos de juego. Hubo reyertas entre aficionados, peticiones de «pisar la cabeza» a un jugador cadete, insultos a árbitros menores de edad o insultos especialmente graves, por su contenido y por proferirse en un encuentro de la categoría benjamín, que es la correspondiente a niños de 9 y 10 años de edad.

La delegación ya tiene propuestas en la mesa en busca de soluciones

Más allá de los problemas lógicos y quebraderos de cabeza provocados por una jornada sin precedentes, por su agresividad, y de las soluciones inmediatas que ha adoptado el Juez de Competición local, Roberto Lozano; lo cierto es que la Delegación salmantina ya tiene sobre la mesa propuestas para tratar de evitar una jornada similar. Descartado cualquier tipo de huelga o jornada de reflexión, tras el fracaso de la convocada el curso anterior por el colectivo arbitral, ya que no consiguió deponer los menosprecios que sufre endémicamente su gremio, las propuestas miran cara a cara al foco de los problemas. Entre ellas está la posibilidad de clausurar las gradas para partidos presumiblemente violentos o como castigo tras registrarse incidentes previamente.

Se buscará apoyo político

Además de que el mundo del fútbol salmantino logre el quorum en la toma de decisiones para acabar con los incidentes, una de las propuestas que tiene entre manos Miguel Hernández es la de implicar a los ayuntamientos con clubes federados y a la Diputación de Salamanca, para que sumen fuerzas a la hora de erradicar el problema.