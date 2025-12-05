Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana Hasta quince localidades de toda la provincia celebran entre el 6 y el 7 de diciembre sus tradiciones matanceras. Puente del Congosto, en su XVIII edición, una de las más veteranas

El puente de la Constitución y la Inmaculada llega lleno de propuestas de actividades en la provincia con las matanzas tradicionales como una de las ofertas para disfrutar más destacadas durante estos días. Y es que hasta quince localidades celebrarán entre el 6 y el 7 de diciembre, fundamentalmente, sus fiestas matanceras. Las hay más nuevas, como la de Navamorales, que celebra su segunda edición, y las hay veteranas, como Puente del Congosto.

Esta última celebra su décimoctava edición como una de las veteranas de la provincia y como una de las que atrae a más visitantes, llegando a congregar en algunas ocasiones a más de medio millar de personas por las calles de la localidad. El Ayuntamiento organiza la celebración, que tendrá lugar desde las 10:30 en el barrio Carretero, con la colaboración de las diferentes asociaciones de Puente del Congosto. De nuevo este año se realizarán los homenajes a vecinos del pueblo y colaboradores con su nombramiento como matanceros de honor. Esther León de Cabo y José Antona Torrico serán los protagonistas este año.

Junto a esta celebración, otras localidades como Barruecopardo suman también su tradición matancera comenzando la jornada a las 11:00 con la animación del tamborilero en la Plaza Mayor o El Cabaco con la llegada del cerdo a las 10:00. Ese mismo día, salmantinos y visitantes podrán recorrer otras localidades para disfrutar de una tradición matancera que en cada pueblo tiene su particularidad. Así, el sábado se celebrarán fiestas matanceras en Santibáñez de la Sierra, Villar de la Yegua, Saucelle, San Pedro de Rozados, Sobradillo, La Maya, Coca de Alba, Cantalapiedra o Fresno Alhándiga. La actividad seguirá el domingo, aunque con tres propuestas en esta ocasión: Navasfrías, El Milano y Navamorales.

La Diputación provincial aglutina en su calendario de propuestas matanceras muchas de estas fiestas y, a través de sus redes puede encontrarse información al respecto, pero no todos los pueblos de Salamanca forman de ese calendario y, aún sí, siguen año tras año honrando a sus tradiciones con celebraciones matanceras. Hay localidades donde la celebración matancera incluye todo el proceso que legalmente se puede realizar, es decir, que recoge el chamuscado y despiece del animal hasta la preparación de la comida o embutidos, pero hay otros pueblos donde se pone el énfasis en la parte más gastronómica y se llevan las carnes preparadas. Es el caso de Navamorales, donde la fiesta dará comienzo a las 12:00 del mediodía con la preparación de las chichas y las patatas revolconas, con el reparto de perrunillas, mantecados, moscatel y aguardiente. La cercanía navideña ha animado a la organización a colocar también el árbol ese día y a completar la jornada con un concierto de villancicos a cargo del grupo Mora y Majuelo, que cantará también en Valverde de Valdelacasa (el día 6 de diciembre). Habrá bingo y rifa en el bar, una merienda y música con la disco móvil de Chemii DJ.

Hay localidades que aprovecharán los días del Puente para ampliar sus actividades festivas, que no se limitarán a la fiesta en torno al cerdo. Es el caso de Saucelle, donde hoy encenderá su alumbrado navideño o donde el domingo celebrará su castañada. También Navasfrías, que el sábado celebrará un «scape room» y el lunes, también festivo, acogerá la visita del grupo Lazarillo de Tormes y su «Buscando a Nebrija» a partir de las seis de la tarde.