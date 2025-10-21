Bomberos perfeccionan en Salamanca técnicas de rescate ante derrumbes tras explosiones como la de Madrid Un total de veinte profesionales de Castilla y León y Portugal se especializan en métodos de apuntalamiento y salvamento ante colapsos estructurales con material de última generación

Celia Luis Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 13:54 Comenta Compartir

«Este tipo de formación cobra especial relevancia tras los últimos sucesos ocurridos en Madrid», en alusión al derrumbe de un edificio en obras en la calle Hileras que costó la vida a cuatro personas y dejó tres heridos, según ha manifestado la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, que ha presidido este martes la inauguración del curso «Estructuras colapsadas» en el parque de Bomberos de Salamanca, organizado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias y financiado con fondos europeos Interreg.

«En Castilla y León nuestros bomberos ya están formados para intervenir ante derrumbes o explosiones estructurales, pero nunca es suficiente», ha subrayado Cortés, recordando que la capacitación «es clave para salvar vidas y para proteger a los propios intervinientes». En esta edición participan 20 bomberos, catorce procedentes de Castilla y León y seis de Portugal, reforzando la cooperación transfronteriza ante emergencias que afectan a ambos lados de la frontera.

La directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, juntos los bomberos participantes en el curso 'Estructuras colapsadas' en el parque de Bomberos de Salamanca. MANU LAYA

El instructor de la Escuela Nacional de Protección Civil, Daniel Arroyo ha explicado que el curso «proporciona protocolos de actuación avanzada ante colapsos, apuntalamientos y rescates en zonas inestables» y ha destacado que «la autoprotección y la coordinación son fundamentales para evitar segundos derrumbes». Las prácticas incluyen simulaciones de rescate en espacios confinados y uso de sistemas de apuntalamiento de última generación.

Entre los participantes, el cabo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Salamanca, Miguel Ángel Ferreira, ha destacado que «este tipo de formación da herramientas para saber cómo actuar y, sobre todo, qué no hacer ante un derrumbe». Ha añadido que, aunque no ha vivido un suceso similar, «todos los bomberos deberíamos recibir, al menos, una formación básica en estas situaciones de riesgo».

Desde Portugal, el efectivo Marco Leal ha valorado la experiencia como «una oportunidad única para aprender nuevas técnicas y fortalecer la colaboración internacional». Especializado en rescate de montaña ha remarcado que «las catástrofes como incendios o explosiones son cada vez más frecuentes, y debemos estar preparados para responder de forma conjunta y eficaz».

El curso, en el que participan también representantes de la Junta y del Ayuntamiento de Salamanca, se enmarca dentro de la programación formativa del último trimestre del año, dedicado —según Irene Cortés— «a intensificar la preparación en emergencias estructurales, de incendios e intervención rápida en toda la comunidad».