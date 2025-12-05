Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio Se ha recibido un informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea

La Gaceta Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una nueva investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA) en España, tras haber recibido este viernes el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea en el que se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus.

Esta investigación es complementaria a la iniciada el pasado 28 de noviembre, fecha en la que se detectó el brote de peste porcina africana en la localidad catalana de Cerdanyola del Vallés.

El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de la UE, recogió la caracterización molecular por secuenciación del genoma del virus de la PPA y los compara con los distintos virus de peste porcina africana detectados en toda la Unión Europea.

Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la citada provincia -muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007-.

Los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma, según apuntan.

No obstante, el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico.

La cepa del virus «Georgia 2007» es un virus de 'referencia' que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Según se apunta, el foco pudo haber salido de las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Temas

Virus

España

Campo