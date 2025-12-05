Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El empresario hotelero Silvestre Sánchez Sierra. ARCHIVO

Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra

El hostelero no ha superado la enfermedad que le mantenía ingresado en un hospital de Barcelona las últimas semanas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:46

El empresario hotelero Silvestre Sánchez Sierra ha fallecido en Barcelona a los 88 años. El popular hostelero, embajador de facto de Salamanca y de sus gentes en la Ciudad Condal, no ha superado la enfermedad que lo mantenía ingresado desde hace casi dos semanas en un hospital de Barcelona. El salmantino llevaba varios días hospitalizado en la Ciudad Condal por problemas respiratorios. Fuentes próximas a la familia señalan que está previsto que el velatorio se realice en Salamanca y el entierro tenga lugar en Aldearrodrigo.

Su restaurante en La Barceloneta fue, desde la década de los años 50, el eje sobre el que desarrolló una larga y exitosa trayectoria profesional, llegando a contar con hasta siete establecimientos en la capital catalana que daban trabajo a cerca de 400 empleados. Allí, cualquier salmantino tenía su casa y era agasajado como un familiar más. Porque, si algún rasgo caracterizaba a Silvestre, era su generosidad, su humildad y su profundo amor por su tierra charra, del que hacía gala en cualquier oportunidad.

Nacido en Aldearrodrigo, llegó a ejercer como vicepresidente de la Unión Deportiva Salamanca, otra de sus pasiones. También recibió del Ayuntamiento la Medalla de Oro de Salamanca en 2009 y fue pregonero de las Ferias y Fiestas en el año 2007. Pese a haber fijado su residencia en Barcelona hace casi 60 años, Silvestre Sánchez Sierra nunca perdió el contacto con su ciudad natal, a la que regresaba con regularidad para disfrutar de las Ferias y Fiestas de septiembre y de la compañía de sus numerosos amigos.

