El Salamanca UDS llora la pérdida de Silvestre Sánchez Sierra: «Su apoyo y cariño por la Unión fueron siempre ejemplares» El empresario salmantino, alma del restaurante Salamanca de Barcelona y patrocinador del club, deja un legado imborrable en su historia

Viernes, 5 de diciembre 2025

El mundo del deporte y la hostelería de Salamanca está de luto tras el fallecimiento de Silvestre Sánchez Sierra, empresario salmantino y alma del reconocido restaurante Salamanca de Barcelona. Silvestre no solo destacó por su éxito profesional, sino también por su profundo vínculo con el Salamanca UDS, al que apoyó de manera constante durante muchos años.

El club ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que recuerda su cercanía y colaboración: «Hoy nos ha dejado Silvestre Sánchez Sierra, empresario salmantino, alma del restaurante Salamanca de Barcelona y, sobre todo, amigo y colaborador cercano de nuestro club durante tantos años. Su apoyo, su cariño por la Unión y su compromiso con Salamanca fueron siempre ejemplares».

En este 2025, Silvestre tuvo un gesto que el club promete llevar siempre en su memoria: convertirse en patrocinador principal y acompañar al equipo en cada partido desde la camiseta.

El Salamanca UDS ha querido enviar su abrazo más sincero a la familia de Silvestre, a sus amigos y a toda la familia del Restaurante Salamanca, recordando que su legado seguirá vinculado al club y su historia. «Gracias por todo, Silvestre. Tu legado seguirá unido a nosotros️», concluye el emotivo mensaje.