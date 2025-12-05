La última entrevista a Silvestre Sánchez en LA GACETA: «Soy un enamorado de mi tierra, la quiero con locura» El empresario que forjó un imperio hostelero en Barcelona sin olvidar jamás sus raíces charras, y que durante décadas actuó como puente humano, cultural y gastronómico entre su Aldearrodrigo natal y la Ciudad Condal, ha fallecido a los 88 años

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025

El empresario hoteleroSilvestre Sánchez Sierraha fallecido en Barcelona a los 88 años de edad. Embajador de facto de Salamanca y de sus gentes en la Ciudad Condal, no ha superado la enfermedad que le mantenía ingresado desde hace casi dos semanas en un hospital barcelonés por problemas respiratorios. Según fuentes próximas a la familia, está previsto que el velatorio se realice en Salamanca y que el entierro tenga lugar en Aldearrodrigo, su pueblo natal.

A modo de homenaje, recuperamos esta entrevista publicada en LA GACETA unas horas antes de uno de sus últimos viajes de regreso a Barcelona, en la que repasaba con emoción, humildad y lucidez una vida marcada por el esfuerzo, el emprendimiento y un amor incondicional por su tierra.

Últimamente no para de recibir homenajes. ¿Eso cómo se lleva?

—Pues los recibo con cariño, me hace una ilusión tremenda, pero también es una responsabilidad. No soy una persona a la que le guste destacar ni figurar en los sitios. Ahora tengo que irme y me da mucha pena, porque soy un enamorado de mi tierra, la quiero con locura y cuando lo digo me emociono, porque tengo aquí a mis seres queridos.

Uno de los vínculos que le unen con su tierra es la afición a los toros desde niño. No se pierde una Feria.

—Es verdad, soy muy taurino y vengo desde hace unos 60 años. De niño me venía a las Ferias con dos amigos de Aldearrodrigo turnándonos en una bici los 25 kilómetros: dos andando y uno corriendo. Los días en que mi padre iba a los toros a ver a El Cordobés eran fiesta grande en casa. Ya en la mili, me colé dos veces en La Glorieta saltando la tapia.

¿Qué imagen le viene a la cabeza cuando recuerda su niñez en el pueblo?

—Fueron tiempos muy duros. Éramos seis hermanos. Mi padre, Ángel, era de familia de pastores, de los de aguardiente por la mañana y a veces dormir con las cabras en el campo. Me tocaba a menudo llevarle la comida o ayudar a mi madre a regar o recoger fréjoles. La familia de mi madre era muy católica: no podíamos comer nada después de medianoche si al día siguiente íbamos a comulgar. Y en casa, el puchero de patatas, una comida sencilla. La preocupación de mis padres era que ordeñara la oveja o la vaca, así que iba a la escuela cuando podía. Yo era travieso: le copiaba las tareas a un compañero que era listo e iba para cura y el maestro no se enteraba. Así que cuando llegué a la mili, mi cultura era medio baja.

Pero en el servicio militar en Matacán empezó a ver mundo. ¿En qué momento sintió que debía irse?

—Yo quería tener otra vida; de hecho, estuve a punto de emigrar, como tantos otros. En la mili comprendí que tenía que seguir estudiando. Empecé por un manual de Ortografía y, cuando vi que mis compañeros guardias civiles y policías fardaban más que yo y me quitaban las novias, me decidí a estudiar.

Se preparó para ser Policía. ¿Tenía alguna vocación?

—Ninguna, pero me abrió camino y relaciones sociales. Un amigo me animó a intentar ascender a cabo, y cuando lo logré fue una alegría. Si me llaman para ser presidente del Gobierno, no acepto. Me destinaron a Barcelona y pensé que podría pedir un traslado a Salamanca o a Madrid, más cerca de la familia.

¿Cómo fue su primer contacto con la hostelería? El pluriempleo de la época tuvo mucho que ver...

—Con el dinero que ganaba en la Policía les traía cosas a mi familia cuando venía de vacaciones. Con las primeras 800 pesetas que gané le compré un reloj a mi padre, que presumía mucho en el pueblo. También les compré la primera televisión, que me costó unas 15.000 pesetas y fui pagando a plazos. Era el año 65. A través de un sargento que tenía contactos, empecé a trabajar en El Corte Inglés de cobrador los días que libraba. Se me daba bien, me fueron dando puestos mejores y, cuando ya había ahorrado como ciento y pico mil pesetas en casi cinco años, abrí un bar con un socio muy cerca de donde vivía, en la calle Almirante Cervera, que hoy es Pepe Rubianes. Luego compramos otro local, luego otro, algún piso, y fuimos adelante, siempre con mucha lucha y sacrificio.

Desde entonces, 56 años de trayectoria empresarial en los que no ha dejado de pensar en su tierra.

—Siempre fue muy importante escoger bien a la gente que trabajaba para mí. Llevé a mis hermanos, sobrinos, gente de mi pueblo y otros conocidos, y fuimos formando un ambiente familiar muy bonito. Y siempre he seguido una regla que comenté el otro día en el discurso: hay que tratar a los clientes como nos gustaría que nos tratasen a nosotros.

Siempre se ha dicho que le debemos el éxito en Barcelona del jamón ibérico de Salamanca.

—En Guijuelo habrá como 300 fábricas y yo creo que me conocen en todas. Un día me planteé: ¿qué es lo mejor que tenemos para vender en Salamanca? Como estamos en la Barceloneta, al lado de la playa, empezamos a montar bocadillos de jamón y tomate para cuando vinieran los bañistas. Allí se preparaban filas de 15 y 20 personas esperando su bocadillo de jamón. Luego seguimos llevando chorizo, salchichón, queso de Hinojosa y fuimos creciendo, haciendo reformas y cada mes más relaciones.

En más de medio siglo seguro que ha tenido momentos difíciles. ¿Cuáles le vienen a la cabeza?

—Para crecer siempre hay que endeudarse, exponerse, arriesgar. Pero los bancos siempre me conocían y tenía las puertas abiertas. Hoy cuesta encontrar buenos profesionales, la competencia es tremenda y los impuestos no nos dejan vivir.

¿Recuerda con sabor amargo su etapa como vicepresidente de la UDS?

—Me dio mucha pena que acabase de aquella forma tan triste, pero no me arrepiento de nada. Me gustaba desde antes pagarles la estancia cuando iban a jugar a Barcelona. Una vez me gasté 24.000 euros en un hotel de la plaza de España. Pero algunos presidentes de aquella época abusaron, me dejaron a deber mucho dinero y hasta me pude arruinar.

¿Qué le dice la palabra 'jubilación'?

—Pues me fastidia que este jefe que tenemos se aproveche de la pasta, que tiene 900 asesores, y yo, con 80 y tantos años, no reciba nada del Gobierno. Ya me intenté jubilar hace diez años, pero vino una inspección, me vieron allí y me metieron una multa. Soy un mandón, pero no porque quiera: es que si no estás en el negocio, no funciona. Desde entonces me he quedado quieto. Hay que morir con las botas puestas.