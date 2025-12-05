Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial Cuatro episodios graves —abuso sexual, robos violentos y una agresión con barra de hierro— sacuden la ciudad. El presunto violador, R.G.G., había salido de la cárcel de Topas apenas 15 días antes con una pulsera GPS

Salamanca cierra una semana marcada por la violencia reincidente y delitos exprés, con cuatro casos que alertan sobre la seguridad en sus calles. Desde un supuesto violador con pulsera GPS hasta una brutal paliza con armas en el Montalvo. El lunes LA GACETA publicó un violento delincuente que había salido de prisión con una pulsera GPS . Este fue detenido nuevamente a los 15 días como supuesto autor de un delito de violación, sumando así otro grave episodio a su historial criminal. R.G.G. fue arrestado el pasado mes de agosto por malos tratos a su madre en Puente Ladrillo y durante todos estos meses permaneció en prisión provisional por esa causa. Tras recurrir a la Audiencia Provincial de Salamanca, el tribunal estimó el recurso y le dejó libre, eso sí con una pulsera GPS para mantenerle controlado y proteger a la víctima. Apenas habían pasado 15 días desde su excarcelación cuando R.G.G. volvió a ser detenido, pero en este caso por agresión sexual con penetración a una mujer en Salamanca. Tras ser trasladado a dependencias policiales fue puesto el sábado a disposición del Juzgado de Guardia. En su comparecencia ante la autoridad judicial, R.G.G. negó rotundamente las acusaciones asegurando que las relaciones habían sido «consentidas». No obstante, dado el estado de la víctima y el historial delictivo del presunto violador, el fiscal solicitó su ingreso inmediato en la cárcel de Topas. Ante la gravedad del caso la autoridad judicial ordenó su ingreso.

Robos en minutos

También esta semana, la Policía Nacional detuvo a un hombre sospechoso de dos delitos contra el patrimonio ocurridos en apenas minutos en Salamanca. El individuo robó una cartera de un coche estacionado en la calle Lucero mientras su propietaria descargaba compras, aprovechando que las puertas no estaban cerradas. Poco después, robó con violencia en un bar ubicado en la Gran Vía, tras un forcejeo con el gerente que resultó lesionado. Gracias a las características facilitadas por las víctimas, los agentes localizaron a un sospechoso con el dinero sustraído y la cartera recuperada. El detenido reconoció espontáneamente los hechos, aunque quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

Un accidente misterioso alertó a los vecinos de Arapiles durante la noche del lunes. Un Opel azul apareció volcado en la carretera DSA-106, con el motor en marcha y el teléfono móvil del conductor visible en el interior, pero sin nadie en el vehículo. La Guardia Civil se desplazó al lugar y después de una búsqueda sin éxito por posibles heridos, el conductor fue encontrado sano y salvo varias horas después en su domicilio. El alcalde del municipio, Javier Jiménez, fue uno de los primeros en llegar a la escena, que generó gran inquietud en la comunidad.

Una barra de hierro, un bate de béisbol y una porra extensible

Finalmente, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres por una brutal paliza a otro provocándole entre otras lesiones la rotura de un diente. Víctima y agresores se conocían antes de la agresión, de hecho con uno de ellos el perjudicado tiene un juicio pendiente. La actuación policial se inició a mediados del pasado mes de noviembre cuando la víctima se encontraba en una empresa del polígono El Montalvo. En el lugar se presentaron tres varones conocidos en un vehículo y le solicitaron hablar con él, saliendo este a la calle. Una vez en la vía pública, uno de ellos comenzó a agredirle con una defensa extensible de hierro, por lo que se fue corriendo y se refugió en una nave próxima. Fue seguido por los agresores que también entraron y continuaron golpeándole con puñetazos, la defensa extensible, una barra de hierro y un bate de béisbol, llegando a romperle un diente y también las gafas. Durante la agresión uno de ellos le quitó el móvil y los tres huyeron apresuradamente. Al llegar los agentes hallaron a la víctima que sangraba por la boca y por la cabeza y que les informó de lo ocurrido. Además les manifestó su deseo de denunciar los hechos, aportando características de los autores. En el lugar fue asistido por los sanitarios de emergencia y trasladado al Hospital. Los agentes lograron identificar a los agresores, que fueron detenidos este lunes por delitos de lesiones, robo con violencia y obstrucción a la justicia, pasando a disposición judicial.

Estos sucesos reflejan una semana cargada de tensión y violencia en Salamanca, con casos que han requerido una rápida actuación policial y judicial.