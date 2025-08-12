Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La detención de R.G.G. en la plaza del Alcalde Prieto Carrasco, en el barrio de Puente Ladrillo. M.B.

Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo

Según fuentes oficiales, los hechos se habrían producido en numerosas ocasiones con golpes en la cara y en el cuerpo, zarandeos fuertes, puñetazos, tirones de pelo, entre otras agresiones

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 14:31

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre, de iniciales R.G.G., como supuesto autor de un delito de lesiones y malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre, tal y como ha publicado LA GACETA.

Según fuentes oficiales, los hechos se habrían producido en numerosas ocasiones y habrían empezado con bofetadas en la cara, en zarandeosfuertes agarrándolapor los brazos. Todo esto en principio habría sido por discrepancias en una denuncia que el presunto autor de los hechos habría obligado a realizar a su madre en contra de unas vecinas por unas supuestas amenazas que estas habrían vertido contra él.

Como no le gustó el modo en el que estaba realizada la denuncia siguió con la hostilidad a su madre. Reiterando las agresiones, los golpes en la cara y cuerpo, puñetazos, tirones de pelo, entre otras.

La mujer consiguió escapar del domicilio y acudió en la mañana de este lunes, 11 de agosto, al centro de salud de Juan, el cual a su vez y dada la gravedad de las lesiones la derivaron al Hospital de Salamanca.

Tras ser atendida, la víctima interpuso la correspondiente denuncia a su hijo, siendo acompañada posteriormente por los agentes policiales hasta su domicilio. Una vez allí— en la plaza del Alcalde Prieto Carrasco, en el barrio de Puente Ladrillo—, localizaron en el mismo al supuesto autor de las agresiones motivo por el cual procedieron a su arresto y posterior traslado a dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, como presunto autor de un delito de lesiones y malos tratos físicos y psíquicos, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Imágenes del arresto en Puente Ladrillo. FOTOS: M.B.
Imagen principal - Imágenes del arresto en Puente Ladrillo.
Imagen secundaria 1 - Imágenes del arresto en Puente Ladrillo.
Imagen secundaria 2 - Imágenes del arresto en Puente Ladrillo.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites policiales necesarios, los efectivos han puesto al arrestado en la mañana de este martes, 12 de agosto a disposición del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia.

Tras su declaración, el titular ha decretado su ingreso en prisión en el centro penitenciario de Topas, así como una orden de alejamiento como medida cautelar para proteger a la madre.

