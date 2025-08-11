Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie

Tras la última denuncia, el juez ha decretado una orden de alejamiento como medida cautelar para proteger a su madre mientras continúa la investigación

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:16

La Policía Nacional ha detenido este lunes, en torno a las 12:30 horas, a un joven identificado como R. G. G., tras una denuncia interpuesta por su propia madre, que afirmó estar «harta» de la situación.

El detenido, que según vecinos llevaba más de un año protagonizando incidentes relacionados con el consumo de drogas y problemas psicológicos, había sido acusado de agredir a su madre —a la que llegó a cortar varios dedos del pie— y de amenazar en reiteradas ocasiones a residentes de la zona de la Plaza del Alcalde Profesor Prieto Carrasco.

Testimonios recabados indican que el joven habría intimidado a vecinos utilizando armas blancas, incluidas catanas y cuchillos, y que este mismo fin de semana habría protagonizado nuevas palizas a su madre.

Tras la última denuncia, el juez ha decretado una orden de alejamiento como medida cautelar para proteger a su madre mientras continúa la investigación.

