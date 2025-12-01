Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca R.G.G. ingresó en agosto por malos tratos a su madre y tras recurrir, la Audiencia le dejó libre a mediados de noviembre aunque vigilado por el mecanismo telemático. En las últimas horas volvió a ser detenido por agresión sexual consumada. Tras el informe de la Fiscalía, ya está otra vez entre rejas

M. C. SALAMANCA Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:29 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

Un violento delincuente ha vuelto este fin de semana a prisión acusado de violar a una mujer en Salamanca. Se encontraba preso por maltratar a su madre y ahora ha sido detenido por un delito de violación. En su historial le constaba otro delito por violación, cuyo cumplimiento le había sido suspendido. Tras la solicitud de la Fiscalía de su ingresó en prisión, este sábado regresó al penal salmantino.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, R.G.G. fue detenido el pasado mes de agosto por malos tratos a su madre y durante todos estos meses permaneció en prisión provisional por esa causa. Tras recurrir a la Audiencia Provincial, el tribunal estimó el recurso y le dejó libre, eso sí con una pulsera GPS para mantenerle controlado y proteger a la víctima.

Apenas habían pasado quince días desde su excarcelación cuando R.G.G. volvió a ser detenido, pero en este caso por agresión sexual con penetración a una mujer en Salamanca.

Tras ser trasladado a dependencias policiales, el detenido fue puesto este sábado a disposición del Juzgado de Guardia. En su comparecencia ante la autoridad judicial, R.G.G. negó rotundamente las acusaciones asegurando que las relaciones habían sido «consentidas».

No obstante, dado el estado de la víctima y el historial delictivo del presunto violador, el fiscal solicitó su ingreso inmediato en prisión. Ante la gravedad del caso la autoridad judicial ordenó su ingreso.

Se da la circunstancia de que R.G.G. ya había sido condenado anteriormente por violación, condena que le había sido suspendida, pero que con casi total probabilidad ahora deberá cumplir sí o sí.