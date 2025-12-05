Avenida pone fecha para ver colgada la camiseta de Silvia Domínguez en lo alto de Würzburg Este homenaje completa el círculo iniciado en mayo, cuando la excapitana anunció su retirada

Elena Martín Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

La camiseta de Silvia Domínguez, la jugadora con más partidos en la historia del Perfumerías Avenida, se colgará en lo alto del pabellón que lleva su nombre.

HOMENAJE 👕



Sí, la camiseta de @sdominguez6 colgará de lo alto del Würzburg SILVIA DOMÍNGUEZ 💙



📅 7 de ENERO 2026

🆚 @MovistarEstu



➕ https://t.co/sDgWU7IwxA



📸 @garydeharo pic.twitter.com/TpxNG20yAy — Perfumerías Avenida (@CBAvenida) December 5, 2025

El próximo 7 de enero, durante el descanso del partido de LF Endesa ante Movistar Estudiantes, el club rendirá homenaje a la gran capitana retirando su camiseta en un encuentro muy especial entre dos de los equipos que marcaron su carrera.

Se trata de un acto de justicia para la jugadora más importante en la historia del club, tanto por número de partidos como por títulos conquistados. Este homenaje completa el círculo iniciado en mayo, cuando Silvia anunció su retirada y se anunció que el pabellón pasaría a llamarse Würzburg Silvia Domínguez, reconociendo así su legado en el club azulón.

Será la tercera vez en la historia que una camiseta de una jugadora que se retira se eleve a lo alto de Würzburg. La primera fue la de otra capitana de leyenda, Isa Sánchez, en un emotivo acto que se llevó a cabo en octubre de 2013. Más de 11 años después, el año pasado, se retiró la camiseta de Leo Rodríguez, que vio cómo su dorsal número 4 se elevaba al techo del pabellón. Ahora será el turno de Silvia Domínguez, que seguirá los pasos de estas dos grandes figuras del club.