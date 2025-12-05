Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo Los hechos ocurrieron pasadas las 6:00 horas de este viernes en la calle Borneo, cuando varias personas habrían increpado y amenazado a otra utilizando un arma blanca

Un episodio de amenazas de madrugada ha alterado la tranquilidad del barrio de Puente Ladrillo este viernes. Según han informado testigos presenciales a este medio, los hechos ocurrieron pasadas las 6:00 horas en la calle Borneo, cuando varios jóvenes habrían increpado y amenazado a otra persona utilizando una navaja.

Durante el incidente, los implicados también habrían pinchado la rueda de un vehículo estacionado en las inmediaciones, lo que incrementó la alarma entre los vecinos que, pese a la hora, escucharon voces y ruidos procedentes de la vía pública.

Alertados por las llamadas de los residentes, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar. Una vez en la zona, los agentes inspeccionaron los alrededores utilizando linternas, tratando de localizar a los sospechosos y cualquier objeto utilizado durante las amenazas. Su presencia llamó la atención de quienes, desde las ventanas, seguían la intervención policial.

Finalmente, los agentes identificaron a los jóvenes presuntamente involucrados en los hechos. Aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre los mismos. Además, varios testigos vecinales han asegurado que en el lugar de los hechos se encontraba un bate de béisbol, cuya procedencia se desconoce por el momento y no se ha podido confirmar si este objeto fue empleado de manera activa durante las amenazas o si simplemente se encontraba en la zona, si bien su presencia ha generado inquietud entre los vecinos por la posible escalada de violencia.

El suceso ha generado preocupación vecinal.