Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salmantinos haciendo compras en comercios de la ciudad tras el Black Friday. ARCHIVO

Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu que ahora está en el aire

La moratoria debe validarse en el Congreso y va unida a un paquete de cambios polémicos en el control de los ayuntamientos por parte de Cataluña

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

El 1 de enero de 2026 estaba marcado en las agendas de empresarios y comerciantes para implantar el nuevo sistema de facturación digital, ... denominado Verifactu, como una de las principales medidas de la Ley Antifraude. Sin embargo, el pasado martes el Gobierno aprobó una moratoria que provocó un profundo malestar entre aquellos que ya habían hecho las inversiones en software, formación y hardware; y un alivio entre aquellos que no llegaban a tiempo a cumplir con los plazos fijados de forma inicial. Lo cierto es que la prórroga aún no está aprobada —aunque el anuncio aparece ya en la web de la Agencia Tributaria— y requiere de la convalidación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Lo que debería ser una formalidad podría no serlo ya que el Ejecutivo ha decidido incluir medidas controvertidas dentro del mismo paquete relacionadas con el traspaso de la selección y designación de los interventores y secretarios municipales a la Generalitat. Este modo de actuar no es nuevo en las políticas de Pedro Sánchez ya que hizo lo mismo con el paquete de medidas anticrisis y lo utilizó como chantaje para acusar a la oposición de estar en contra de los abonos gratuitos de transporte.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  10. 10 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu que ahora está en el aire

Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu que ahora está en el aire