Adiós a Alfonso Ussía: la pluma que retrató España y defendió la memoria de Salamanca El periodista, escritor y columnista, reconocido por su aguda crítica social, su humor satírico y su pasión por la historia de España, ha fallecido a los 77 años

El periodista Alfonso Ussía, leyendo el manifiesto de defensa de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil desde el balcón del Ayuntamiento.

E. P. Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El mundo de la comunicación despide con tristeza a Alfonso Ussía, periodista, escritor y columnista, fallecido a los 77 años. Aunque Vocento, grupo editorial al que estuvo ligado gran parte de su carrera, confirmó la noticia este viernes, su muerte se habría producido el pasado martes, según reveló Ramón Pérez-Maura en El Debate.

«Alfonso batalló con la pluma hasta el final. Escribir su columna era su impulso para vivir. Cuando ya no podía teclear, se las dictaba a su hija Isabel hasta quedarse sin voz. Tras recibir la Extremaunción, continuó dictando hasta su último día», recordó emocionado, subrayando la pasión de Ussía por la escritura hasta su último aliento.

Nacido en Madrid en 1948 como Ildefonso María Ciríaco Cuadrato Ussía Muñoz Seca, hijo de los condes de Los Gaitanes y nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, Ussía estudió Derecho y Periodismo y comenzó su carrera literaria con poesía satírica. Pronto se consolidó como columnista en medios de referencia como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El Cocodrilo y El Debate, donde escribía en la actualidad.

Su vinculación con Salamanca también fue notable. En 2005, la Plataforma de Colectivos en Favor de la Unidad del Archivo de Salamanca le eligió para leer desde el balcón del Ayuntamiento un manifiesto defendiendo la unidad del Archivo General de la Guerra Civil, mostrando su compromiso con la memoria histórica y la ciudad.

Ussía también brilló en radio y televisión, destacando como tertuliano en 'Protagonistas' de Luis del Olmo en COPE y creando personajes emblemáticos como Floro Recatado o el marqués de Sotoancho, reflejo satírico de la sociedad española. Su obra combina crítica mordaz, humor clásico y ensayos incisivos, dejando un retrato vivo de España en las últimas décadas.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio González Ruano de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo y la Medalla de Oro de Madrid. En julio de 2025, la Comunidad de Madrid le concedió el Premio Cultura en la categoría de Literatura por su trayectoria.

Autor de más de 40 libros, entre ellos 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', Ussía destacó por su humor, ironía y crítica de los estereotipos españoles. Monárquico convencido, participó en el Consejo de Don Juan, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI.

Casado con Pilar Hornedo, dejó tres hijos y siete nietos, y mantuvo hasta el final su pasión por la escritura desde su residencia en Ruiloba (Cantabria), donde atesoraba una amplia biblioteca. Su legado literario y periodístico permanece como testimonio de una voz crítica, satírica y profundamente ligada a la historia de España y a momentos clave para Salamanca y el país.