Limpieza de los vehículos de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. E. P.

España crea un comité científico para controlar el brote de peste porcina africana

El grupo asesor seguirá la evolución de la enfermedad en jabalíes de Barcelona y propondrá medidas para su erradicación, elaborando informes mientras dure el brote y tras su control

E. P.

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:36

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha constituido un comité científico para asesorar sobre el brote de peste porcina africana (PPA) en España, según informó este viernes.

El grupo se crea tras la detección de los primeros casos positivos en jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), con 13 animales silvestres afectados hasta la fecha.

El objetivo del comité es seguir la evolución de la enfermedad, que presenta alta mortalidad en los animales, y analizar posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España. Se trata de un órgano consultivo y permanente que permanecerá activo mientras continúe el brote detectado el 28 de noviembre en Barcelona.

Presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, el comité contará con expertos veterinarios y ganaderos, pudiendo invitar a otros especialistas y representantes sectoriales según sea necesario.

Además, elaborará informes periódicos sobre la aparición y evolución de la PPA y las acciones de contención recomendadas, basándose en datos oficiales y bibliografía científica, y un informe final al erradicarse la enfermedad para mejorar futuras actuaciones administrativas.

