Se elevan a 13 los casos positivos de jabalíes con peste porcina africana El laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirma el positivo en otros cuatro animales

Viernes, 5 de diciembre 2025

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes positivos al virus de la peste porcina africana, elevando a 13 el total de animales silvestres infectados, según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Todos los casos se han registrado, al igual que los anteriores, en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Además, se han hallado otros 37 jabalíes muertos en la zona y sus alrededores que dieron resultado negativo al virus.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña continúan realizando visitas y tomando muestras en las 39 granjas situadas dentro del área afectada, que hasta el momento permanecen libres de la enfermedad.

Las administraciones central y autonómica han hecho un llamado a mantener un alto nivel de alerta, aplicando estrictas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

