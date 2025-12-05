Ocho años sin rastro de Manuel Moro: el senderista que desapareció en Vegas de Domingo Rey y nunca regresó En Salamanca constan otros dos hombres desaparecidos: el montañero, José Antonio Martínez López y José Luis Morantes Valcarcel

Celia Luis Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

El 25 de marzo de 2017 fue la última vez que se vio con vida a Manuel Moro Martín— con 53 años y 61 actualmente—, un amante del senderismo al que se le perdió la pista en una de sus marchas, concretamente en sierra de La Canchera de Vegas de Domingo Rey, en Agallas. Aquel día de lluvia, Manuel cogió su mochila y sus botas de trekking, salió de su casa de Ciudad Rodrigo, se montó en el coche y circuló hasta la localidad salmantina de Vegas de Domingo Rey. Aparcó el vehículo a las afueras del pueblo, presuntamente para comenzar desde allí la ruta que conocía bien, y echó a andar en dirección al pico de La Canchera, un recorrido de aproximadamente dos horas a pie donde este asturiano de nacimiento fue visto por última vez por un pastor. Salió con la idea de regresar a casa sobre las 22:00 horas de la noche.

Nunca volvió. Ocho años después, su nombre sigue en los listados de personas desaparecidas en Salamanca. Al igual que el del montañero, José Antonio Martínez López y José Luis Morantes Valcarcel, desaparecido el 14 de julio de 2024 en la zona de Béjar y Hervás (Salamanca).

Sin rastro de...

Ampliar El desaparecido, Manuel Moro Martín.

Manuel Moro Martín

Desaparecido hace 8 años. El 25 de marzo de 2017 Manuel cogió su mochila y sus botas de trekking para realizar una ruta de senderismo. Se le perdió la pista en Vegas de Domingo Rey (Agallas, Salamanca) y y desde entonces nadie sabe nada del mirobrigense. Actualmente tiene 61 años y mide 1,74. Cuando desapareció pesaba 70 kilos con pelo negro, largo y ondulado; barba y bigote y complexión atlética.

Ampliar José Antonio Martínez López.

José Antonio Martínez López

Dos años y 11 meses sin José Antonio—48 años actualmente—. Se le perdió la pista el 29 de diciembre de 2022 cuando realizaba una ruta de alta montaña entre la segunda plataforma de El Travieso y la Ceja, en término municipal de Candelario. Desde entonces, muchos han sido los dispositivos organizados para intentar localizar alguna pista sobre el montañero, pero nada se sabe.

Ampliar José Luis Morantes Valcarcel.

José Luis Morantes Valcarcel

El 14 de julio de 2024, José Luis desapareció en la zona de Béjar y Hervás (Salamanca). Actualmente tiene 45 años y mide 1,75. En el momento de su desaparición tenía el pelo moreno, corto y liso; de complexión delgada y vestía un pantalón blanco, una camiseta de cuadros rojos y marrones y zapatillas de camuflaje.

Teléfono de asistencia Sos Desaparecidos 24 horas: 649 952 957