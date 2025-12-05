Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible» Un fallo en el servidor provocó que, por tercer día consecutivo, ni las aplicaciones móviles ni los paneles donde se indica la frecuencia de los autobuses funcionaran. Se recuperó en las pantallas de las paradas pero aún con errores

Por tercer día consecutivo, los autobuses urbanos vivieron un auténtico apagón digital que devolvió a Salamanca al siglo XX. La razón: fuentes municipales lo atribuyen a la caída del servidor de la empresa que gestiona el soporte desde Madrid y que, en el momento de la publicación de esta noticia, aún no había sido reparado en todos los dispositivos.

Solo algunas pantallas de determinadas paradas recuperaron el servicio a primera hora de la mañana, aunque mostraban fallos en las frecuencias: desorientaban a los usuarios más que informar, al no actualizarse con el paso real de los autobuses urbanos.

Las aplicaciones móviles, principal herramienta para consultar horarios, permanecieron durante todo el día en modo de carga, lo que impidió conocer los tiempos de paso. En ningún momento se restableció el servicio. Desde el Consistorio señalaron que se estaba trabajando en recuperar la conexión, pero al tratarse de un fallo en la centralita ubicada en Madrid, la labor de los técnicos en Salamanca resultaba muy limitada.

En los últimos puntos fijos instalados en la capital del Tormes —como los de la avenida de Los Cedros—, con información en castellano e inglés, el mensaje tras pulsar el botón era siempre el mismo: «Actualmente no hay información disponible».

Ante esta situación, los conductores dedicaron gran parte de su jornada a resolver dudas habituales: el horario de salida desde las cabeceras, qué autobús pasaba antes o, simplemente, aguantar las quejas de los pasajeros. «¿Cuánto tarda la línea 1?» o «¿Ha pasado ya el 3?» fueron algunas de las preguntas más repetidas.

El fallo en las aplicaciones se suma a los problemas registrados en las últimas semanas con la señal GPS de algunas líneas. En el caso de la línea 1, que conecta La Chinchibarra con el barrio de Buenos Aires, el dispositivo no se actualiza correctamente y marca de forma constante esperas superiores a veinte minutos, pese a que en días laborables las frecuencias son notablemente menores.

Esta situación genera un mayor número de quejas entre los viajeros: muchos usuarios creen que los autobuses no cumplen los horarios, cuando en realidad el problema está en la falta de actualización del sistema al pasar el autobús.

Debate en el pleno

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca abordó la situación del transporte urbano a raíz de una moción del Grupo Municipal Socialista para crear un grupo de trabajo que analizara mejoras en el servicio. La propuesta fue rechazada, aunque contó con el apoyo del Grupo Mixto, en un debate más técnico que bronco y marcado por una idea compartida: el autobús registra incrementos históricos de uso, pero aún tiene cuestiones pendientes.

El portavoz socialista, Chema Collados, abrió el turno destacando un hecho reconocido por todos: el autobús mueve cada vez a más viajeros.

Sin embargo, advirtió de que ese aumento de demanda «pone en evidencia fallos que afectan a miles de usuarios». Entre ellos, citó retrasos puntuales en líneas como la 11, 13 o 10, refuerzos insuficientes en horas punta, autobuses parados en cocheras «cuando hacen falta en la calle» o paneles informativos con incidencias.

También mencionó la falta de servicio de la línea 15 los fines de semana y la ausencia de un horario extendido hasta la medianoche, que existía anteriormente. Su propuesta buscaba «anteponer las necesidades reales de los vecinos» mediante un espacio de trabajo con técnicos, grupos políticos y participación ciudadana.

La visión más optimista la aportó el concejal del área, Ángel Molina, que enmarcó las críticas «en un contexto de mejora continua». Defendió que la red presenta un cumplimiento del 98,7%, que el 92,2% de las paradas se atienden correctamente y que las quejas han caído un 16% respecto a 2024, pese al incremento de viajeros. Recordó además que en los últimos diez años el número de usuarios ha aumentado un 28%.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, pidió soluciones para los fallos en la aplicación y en los dispositivos.