Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 5 de diciembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:21
Movilización de los Bomberos hasta la calle de Los Toreses por una posible fuga de gas en un edificio
El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 12:00 horas de la mañana de este viernes, 5 de diciembre
Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
Un fallo en el servidor provocó que, por tercer día consecutivo, ni las aplicaciones móviles ni los paneles donde se indica la frecuencia de los autobuses funcionaran. Se recuperó en las pantallas de las paradas pero aún con errores
Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
El hostelero no ha superado la enfermedad que le mantenía ingresado en un hospital de Barcelona las últimas semanas
Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
Los hechos ocurrieron pasadas las 6:00 horas de este viernes en la calle Borneo, cuando varias personas habrían increpado y amenazado a otra utilizando un arma blanca
Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en Peñaranda
El accidente se ha registrado en la avenida de Salamanca
Menos infracciones por acceso a la zona peatonal y un caso llamativo
Las irregularidades caen un 40% en noviembre, aunque todavía son 250 al día
Listo el plan de invierno del Hospital: refuerzo de personal de Enfermería y más camas en Los Montalvos
«Por el momento, no estamos a tope y no ha sido necesario enviar pacientes a Montalvos», apuntan desde el Complejo
Autobús: el Ayuntamiento presume de datos y el PSOE de incidencias
La moción de los socialistas para crear un grupo de trabajo para mejorar el servicio solo arranca el apoyo del Grupo Mixto