Listo el plan de invierno del Hospital: refuerzo de personal de Enfermería y más camas en Los Montalvos «Por el momento, no estamos a tope y no ha sido necesario enviar pacientes a Montalvos», apuntan desde el Complejo

Viernes, 5 de diciembre 2025

«El plan de invierno está listo, como todos los años, pero por el momento las plantas de ingreso tienen suficiente capacidad», apuntan desde el Complejo Asistencial de Salamanca.

Todas las áreas de salud de Castilla y León deben elaborar su 'plan de invierno'. En el caso de Salamanca, el plan contempla una serie de refuerzos de personal y de infraestructuras. «Se contrata más personal de Enfermería con dos objetivos: cubrir ausencias de vacaciones y atender las camas 'extra' que se habilitan cuando hay epidemia de gripe», explican desde el sindicato enfermero Satse.

En este sentido, apuntan que Atención Primaria ya firmó en mayo contratos que se prolongaban hasta finales de enero y, adicionalmente, han incorporado otras 18 profesionales para colaborar con las campañas de vacunación. «En Atención Hospitalaria también están sobre la mesa una serie de contrataciones. ¿Cuántas harán falta? Pues dependerá del número de ingresos que se produzcan y de cuántas camas haya que doblar», opina Estíbaliz Gil.

Desde el Hospital de Salamanca se confirma que está prevista la apertura de plantas de Medicina Interna el Hospital de Los Montalvos. «Una de estas alas ya está lista y preparada, pero de momento no ha sido necesario enviar pacientes» porque la presión ocasionada por la gripe todavía no es excesiva.

Neumología incorpora cuatro camas más para recibir a aquellos pacientes más graves a causa de las infecciones respiratorias.

Respecto a Urgencias, el balance realizado sobre la actividad de los últimos días es que «teniendo en cuenta las más de 400 atenciones diarias, la incidencia de la gripe y la edad de los afectados, se puede decir que el número de ingresos está siendo bajo para lo que podría llegar a ser».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves que los servicios de Urgencias y consultas de Atención Primaria (AP) están empezando a verse saturados con la llegada de pacientes afectados por infecciones respiratorias. A esto se suman las «mínimas» contrataciones de personal de refuerzo y la falta de sustitución en los permisos, vacaciones y bajas de personal, así como la ausencia de planes de contingencia «casi de manera generalizada» en las comunidades autónomas.