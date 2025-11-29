Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿Es efectiva la vacuna ante la variante K? Los médicos de Familia tranquilizan: «Es lo de todo los inviernos, pero con un mes de antelación»

«De cada diez pacientes que entran por la puerta de la consulta, siete u ocho lo hacen por una gripe, un catarro u otra infección respiratoria». El cálculo lo afirma una especialista en Medicina de familia de Salamanca, que corrobora dos datos: que «la epidemia gripal lleva casi un mes de adelanto» y que «la mayoría de muestras analizadas son de gripe A».

Tal es la situación de agobio en las consultas de Primaria, que incluso este viernes se ha telefoneado a algunos pacientes -que tenían programadas citas rutinarias- para recomendarles que, si no es imprescindible, eviten ir al centro de salud para evitar el riesgo de contagio con otros pacientes.

El también médico de Familia Lucas Fernández puntualiza que «no es una situación diferente a otros inviernos». «La gente enferma en invierno porque existen más de 300 virus catarrales, pero no hay nada más grave que otros años».

La vacuna antigripal utilizada este año en España se comercializa en dos versiones: las formulaciones producidas en huevos embrionados y las elaboradas en cultivos celulares. En ambos casos son vacunas trivalentes. Las versiones fabricadas en huevos incluyen cepas análogas a A/Victoria/4897/2022 (H1N1), A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) y B/Austria/1359417/2021. Las de cultivo celular mantienen el mismo componente B, pero se diferencian en los virus A: A/Wisconsin/67/2022 (H1N1) y A/District of Columbia/27/2023 (H3N2).

Los especialistas analizan las cepas circulantes por todo el mundo y tratan de prever cuáles serán las más activas cuando llegue el invierno a los hemisferios norte y sur. Así, la principal novedad de este año respecto a la campaña anterior es que se reemplazó el componente A(H3N2) de origen tailandés por la cepa croata en las vacunas tradicionales.

Sin embargo, este nuevo diseño ya ha quedado desfasado por la aparición de la llamada 'variante K', que no es otra cosa que una versión de la gripe A (H3N2) en la que se han detectado hasta siete mutaciones adicionales de una proteína. La mala noticia es que, según los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, esta 'variante K' ya suma casi la mitad de los casos de gripe A(H3N2) registrados en Europa desde el mes de mayo y los análisis de laboratorio confirman una reactividad baja de los anticuerpos creados por la vacuna frente a esta variante.

La efectividad es desigual según la edad. Mientras que en los niños de 2 a 17 años, -según estudios británicos- se estima que la vacunación ha evitado casi el 75% de las hospitalizaciones por gripe A. En adultos, la efectividad global se sitúa entre el 32% y el 39% frente al tipo A, aunque aumenta hasta el 60% cuando se analiza exclusivamente la protagonista variante H3N2. A diferencia de Reino Unido, España no ha confirmado aún que la 'variante K' esté circulando de forma predominante, pero todo hace indicar que así es porque la incidencia ha crecido prematuramente.

La conclusión de los especialistas es que, si bien parece que la vacuna no va a evitar los contagios frente a la variante K, sí que se está notando en que reduce de forma clara el riesgo de infección grave. Conviene vacunarse.