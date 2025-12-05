Menos infracciones por acceso a la zona peatonal y un caso llamativo Las irregularidades caen un 40% en noviembre, aunque todavía son 250 al día

Las infracciones por acceder de forma irregular a la Zona de Bajas Emisiones 1 (ZBE1), el área peatonal del centro, continuaron en noviembre, aunque con una caída notable. Así lo ha explicado el concejal de Tráfico, Ángel Molina, durante el pleno municipal de este viernes, al responder a las preguntas del edil de Vox, Ignacio Rivas, sobre el control de accesos.

Según detalló Molina, en noviembre entraron a esta zona restringida 250 vehículos diarios sin autorización, lo que supone el 1,3% del total de accesos y una reducción del 40% respecto al mes anterior.

Mientras el concejal del equipo de Gobierno destacó este descenso «significativo» de las infracciones, Rivas subrayó la dimensión absoluta de la cifra: «Es verdad que han pasado de 450 a 250 al día, pero sigue siendo un número elevadísimo», advirtió.

Molina reveló además que el vehículo con mayor número de accesos indebidos acumuló 16 entradas en un solo día. No obstante, aclaró que no se impondrán 16 sanciones, sino una única multa al considerarse un mismo hecho continuado. «Esto demuestra que nuestro afán no es recaudatorio», puntualizó.

En cuanto a los puntos de acceso más utilizados durante el mes pasado destacan la calle Correhuela, Cuesta de Oviedo, Cristóbal Riesco, Azafranal y Condes de Crespo Rascón (en el tramo entre Peña Primera y Cuesta del Carmen), vías que concentran buena parte de las entradas a la ZBE1.