Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en Peñaranda El accidente se ha registrado en la avenida de Salamanca

La Gaceta Peñaranda de Bracamonte Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Un hombre de 72 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un turismo en el paso de cebra de la avenida de Salamanca, en Peñaranda de Bracamonte.

El 112 recibió la alerta de la Policía Local a las 18.30 horas y, aunque el herido se encontraba consciente, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico para atenderle.

Temas

Peñaranda y Las Villas