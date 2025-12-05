Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de servicio. LAYA

Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en Peñaranda

El accidente se ha registrado en la avenida de Salamanca

La Gaceta

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:56

Comenta

Un hombre de 72 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un turismo en el paso de cebra de la avenida de Salamanca, en Peñaranda de Bracamonte.

El 112 recibió la alerta de la Policía Local a las 18.30 horas y, aunque el herido se encontraba consciente, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico para atenderle.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  4. 4 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  5. 5 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial
  8. 8 «Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
  9. 9 España se retira de Eurovisión
  10. 10 Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en Peñaranda

Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en Peñaranda