Crece en un 7% la atención a personas sin hogar en Salamanca Caritas Diocesana de Salamanca presenta su campaña anual en beneficio de las personas sin hogar

María Andrea Sandia Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 16:11 Comenta Compartir

Bajo el lema «Sin hogar, pero con sueños», Cáritas Diocesana de Salamanca su nueva campaña para sensibilizar sobre la dura realidad de aquellas personas que han perdido todo e incentivar a la sociedad a prestar una mano amiga a quienes más lo necesita.

Una situación que, por desgracia, cada vez afecta a más personas. Según ha compartido este martes en la rueda de prensa de presentación de la campaña la institución solidaria, en 2025 se ha visto un aumento de un 7 % en el número de usuarios de los servicios para personas sin hogar. Así lo han señalado en nombre de la asociación Alfonso García, coordinador del centro de acogida Padre Damián, y David Martín-del Molino, coordinador del centro Espacio Abierto.

En concreto, este año Cáritas ha atendido a 728 personas en situación de calle, mientras que en 2024 el total de usuarios de estos servicios fueron 681. De estas 233 constituyen personas que han tenido por primera vez su contacto con la organización benéfica.

Un aumento que se ha visto intensificado en los servicios prestados en Espacio Abierto. «En relación a la distribución por edad, sexo y procedencia de las personas atendidas vemos que se mantienen porcentajes bastante similares a los del año pasado. Sin embargo, si hemos visto un aumento de cerca un 12 % en el número de personas que necesitan una cobertura de servicios básicos, de alimentación, higiene y demás», ha destacado a Alfonso García.

En esta ocasión, la organización solidaria ha decidido centrar su campaña anual en beneficio de las personas sin hogar en la importancia de los vínculos. «El sin hogarismo no solamente es la falta de techo sino también la ruptura de vínculos, de derechos y de dignidad. Las personas sin hogar necesitan vínculos humanos para sentir que pertenecen a algo, que siguen formando parte de esta sociedad», ha destacado en coordinador del Centro Espacio Abierto, David Martín.

De esta manera, Cáritas Diocesana pone el foco en las relaciones y el acompañamiento como piezas claves para que las personas sin hogar puedan recuperar el control en sus vidas y cumplir todos aquellos sueños que tienen en mente «porque un vínculo no es solo un recurso es también una relación que cura», ha señalado David Martín.

Y para recordar que todas las personas sin importar las dificultades que estén pasando, su raza, credo o color tienen el derecho a soñar, Cáritas ha dispuesto de unas casitas de cartón en sus diferentes sedes para que las personas introduzcan una nota con aquellos proyectos de futuro que las ilusionan. «Lo más bonito de esto es que cuando lo abrimos y leemos lo que ha escrito la gente nos damos cuenta que todos soñamos con las mismas cosas. No importa si somos ricos, pobres o incluso la edad que tengamos: la gran mayoría de las personas compartimos los mismos anhelos», ha señalado el coordinador de Espacio Abierto.

Para continuar con su labor de sensibilización Cáritas organizará este jueves a las 20 horas junto a la iglesia deSan Marcos un círculo de silencio por las personas sin hogar. Posteriormente, tendrá lugar un recorrido desde la Puerta Zamora hasta la Plaza de los Bandos. Durante el acto se realizará la lectura de unos manifiestos.

Temas

Cáritas

Prensa