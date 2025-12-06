Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca celebrará el próximo martes, 9 de diciembre, una audiencia preliminar para determinar si prospera la ... causa abierta contra dos mujeres implicadas en una pelea ocurrida en una discoteca de la capital en septiembre de 2023, durante las Ferias y Fiestas de Salamanca en honor a la Virgen de la Vega . La cita judicial servirá para confirmar las acusaciones, explorar posibles conformidades y fijar, en su caso, las líneas del juicio oral.

Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2023, poco después de la 1:00 de la madrugada, cuando ambas mujeres comenzaron una discusión en el interior de un local de ocio nocturno. El enfrentamiento verbal escaló rápidamente hasta desembocar en una agresión mutua, durante la cual se habrían empujado, tirado del pelo y caído al suelo. A consecuencia del altercado, las dos implicadas sufrieron lesiones de distinta consideración. Una de ellas presentó cortes, además de una lesión en un dedo y otra en la ceja. La segunda también resultó herida con cortes, una lesión en el brazo, otra en la mano izquierda y una agresión en la zona maxilar, según las mismas fuentes.

La Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito de lesiones previsto en el Código Penal. Por ello, solicita para cada una de las acusadas una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros. En caso de confirmarse, la sanción económica podría ascender a más de un millar de euros para cada una. La audiencia preliminar permitirá a las partes presentar alegaciones, proponer pruebas y, eventualmente, llegar a un acuerdo que evite la celebración del juicio. Si no se alcanza conformidad, el procedimiento continuará y se fijará fecha para la vista oral, en la que se determinará la responsabilidad penal de cada una de las involucradas.