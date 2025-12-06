Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hechos ocurrieron de madrugada en una discoteca de la plaza de San Boal. ARCHIVO

Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca

Los hechos se remontan a septiembre de 2023 en una discoteca en la plaza de San Boal. La Fiscalía pide seis meses de multa para cada una de ellas por las agresiones de madrugada

C. L. S.

C. L. S.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca celebrará el próximo martes, 9 de diciembre, una audiencia preliminar para determinar si prospera la ... causa abierta contra dos mujeres implicadas en una pelea ocurrida en una discoteca de la capital en septiembre de 2023, durante las Ferias y Fiestas de Salamanca en honor a la Virgen de la Vega . La cita judicial servirá para confirmar las acusaciones, explorar posibles conformidades y fijar, en su caso, las líneas del juicio oral.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  3. 3 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  4. 4 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  5. 5 Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial
  6. 6 Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca
  7. 7

    Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu, que ahora está en el aire
  8. 8 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  9. 9 Ocho años sin rastro de Manuel Moro: el senderista que desapareció en Vegas de Domingo Rey y nunca regresó
  10. 10 Listo el plan de invierno del Hospital: refuerzo de personal de Enfermería y más camas en Los Montalvos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca

Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca