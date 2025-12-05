Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge D'Alessandro protagonizó el pregón de 2012 desde el balcón de la Casa Consistorial acompañado por Jorge Recio y Silvestre Sánchez Sierra.

Salamanca llora la pérdida de Silvestre Sánches Sierra: «Amigo para siempre, leyenda charra»

Muchas han sido las personalidades vinculadas a Salamanca que han querido darle el último adiós al conocido hostelero

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:38

Pesar en Salamanca este viernes 5 de diciembre por el fallecimiento de Silvestre Sánchez Sierra, hostelero en Barcelona, que ha dejado un gran vacío tanto en su pueblo natal, Aldearrodrigo, como en la propia capital, tras mostrar siempre su arraigo y cariño por la provincia.

Su simpatía y generosidad, hicieron del popular hostelero una persona muy querida entre los salmantinos y, con su muerte, diferentes personalidades como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el extrenador de la UD Salamanca, Jorge D'Alessandro han querido acordarse de Silvestre.

«Silvestre, enorme. Salmantino hasta la médula. Generoso no, lo siguiente. Amigo para siempre. Tan solo pronunciar el día que llegué a Barcelona... era un aluvión de atenciones, se desvivía por su gente. PD Eterno e irremplazable, hoy una leyenda charra», señalaba en su cuenta de X el extécnico argentino.

También ha querido tener un pequeño homenaje Alfonso Fernández Mañueco. «Nos ha dejado mi querido amigo Silvestre. Hombre bueno, generoso y profundamente salmantino. Desde Barcelona llevó siempre a Salamanca en el corazón. Una pérdida inmensa. Mi abrazo y más sentido pésame a sus hijos Javi y Ángel, al resto de su familia y a sus amigos», recordaba con una foto a las puertas de su restaurante.

A su vez han mostrado su pesar el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el Salamanca UDS o el concejal del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, entre otros.

