Puente apuesta por mejorar la vía Salamanca-Madrid para que el Alvia gane velocidad El ministro insiste en que, antes que unir por tren Salamanca y Zamora, hay que invertir en la conexión con Madrid

Carlos Rincón Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:15

«En el caso de Salamanca lo que tenemos que hacer es mejorar la vía existente para irla poniendo en estándares de mayor velocidad, porque la conexión que tiene Salamanca con Madrid en este momento no es mala. Probablemente lo que tenemos es que mejorar lo que hay». El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció con estas palabras la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias entre la ciudad del Tormes y la capital de España. Lo hizo en una entrevista en el programa «Hora Veintipico» en la cadena Ser y en una respuesta en la que eludió pronunciarse sobre por qué el Gobierno no apuesta por un proyecto como la Ruta de la Plata que conecte Salamanca y Zamora por tren.

La decisión de incrementar la velocidad de los trenes que conectan Salamanca y Madrid, a través de Medina del Campo, trasciende al Gobierno de España. La última actualización de la Red Transeuropea de Transporte fija que antes de 2030 se debe poder circular por esta línea, al menos, a 200 kilómetros por hora. Para lograrlo, sería necesario eliminar el último paso a nivel existente en este trazado, en el municipio vallisoletano de Carpio. El Ejecutivo llegó a licitar en diciembre de 2021 esta obra presupuestada en 3,3 millones de euros, pero quedó desierta. Y, lejos de volver a intentarlo, el pasado febrero en respuesta parlamentaria, el Gobierno no quiso dar plazos.

Pero no bastaría con suprimir este peligroso cruce. Para que los Alvia puedan superar los 155 kilómetros, velocidad máxima a la que circulan actualmente entre Salamanca y Medina del Campo, es necesario vallar la vía a lo largo de todo sus recorrido. Sin embargo, en una respuesta parlamentaria de mayo del pasado año, el Gobierno fue muy claro. Adif no tiene previsto «ningún proyecto o ejecución de cerramiento en la totalidad de esta línea».

La tercera actuación que sería necesaria acometer para mejorar la velocidad de los Alvia conllevaría la sustitución de gran parte de las traviesas que tienen más de 40 años. Técnicos de Adif han señalado a este periódico que esta intervención sumada a la instalación del cerramiento exigiría un desembolso de cerca de 25 millones de euros, una inversión que, hasta el momento, Transportes no tenía contemplada. Si se acometiesen esas tres mejoras, el tiempo de viaje podría llegar a reducirse en 20 minutos, con lo que el Alvia realizaría el trayecto en unos 75 minutos, conforme a las estimaciones de fuentes de los comités de empresa de Adif y Renfe.

Sin embargo, Puente no matizó qué tipo de mejoras se realizarán en la línea ni cuándo. No obstante, el pasado septiembre el Ministerio de Transporte se comprometió por escrito a reducir en 10 minutos el viaje en tren a Madrid, pero no se refería a la línea de Medina del Campo sino a la que pasa por Ávila y por la que circulan los poco competitivos Media Distancia, cuyo viaje dura casi tres horas. Solo en los últimos 56 kilómetros de la vía, entre la ciudad abulense y la capital de España, existen once puntos con limitaciones temporales de velocidad, en siete de las cuales los convoyes no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora. Estas incidencias están relacionadas con elementos de la infraestructura que están deteriorados o por obras en curso.

El ministro afirmó que el intercambiador de La Golosa (Medina del Campo) está concebido para los servicios de Alvia que se prestan hoy, pero que si fuese necesario adaptarlo o mejorarlo no conllevaría demasiada dificultad.