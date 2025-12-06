Voz de Salamanca en la Constitución
Como senadora por designación real desde 1977, la catedrática de la Universidad de Salamanca Gloria Begué, primera decana de Derecho en España, participó en los debates parlamentarios que dieron forma a la Carta Magna
Salamanca
Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:00
Fue la primera decana de una Facultad de Derecho en España y, como senadora en el periodo constituyente, participó en la redacción de artículos ... esenciales de la Constitución, sobre temas como el derecho a la Educación y la Seguridad Social. En el día en que España celebra su Carta Magna, Salamanca debe un recuerdo a Gloria Begué (La Bañeza, 1931-Madrid, 2016) , quien desde su Universidad centenaria impartió cátedra durante más de 40 años y dejó sello de rigor y compromiso con la sociedad.
Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense, con sobresaliente en ambas titulaciones, y licenciada, con Premio Extraordinario, en la Facultad de Ciencias Económicas, fue además Premio Extraordinario en el Examen de Estado en 1947. Pensionada para ampliar estudios en Estados Unidos, cursó el doctorado en la Universidad de Chicago (1958-1961).
Tras su etapa americana, Gloria Begué llegó a Salamanca tras obtener, con el número 1 de la oposición, la Cátedra de Economía Política y Hacienda Pública. Era 1964 y se convertía así en la primera catedrática de una Facultad de Derecho en España. Una vez elegida como decana en 1969, participó de forma activa en la política universitaria del Estudio salmantino.
En las Cortes
Tras pasar a la Historia en la Universidad, fue designada senadora en 1977 para formar parte de las Cortes constituyentes. A su llegada a la Cámara Alta aquel verano, Begué se integró en el grupo parlamentario Agrupación Independiente, donde desempeñó el cargo de portavoz adjunta. El grupo estaba integrado por trece senadores, todos de designación real, y compartió bancada con Camilo José Cela, Víctor de la Serna o Julián Marías, entre otros.
Junto a Belén Landáburu, fue la única senadora que intervino en todas las fases del debate del proyecto de Constitución, presentando enmiendas y participando en debates en comisión y Pleno. Su aportación se centró en temas de educación, los principios rectores de la política social y económica y los derechos de los consumidores.
Begué dejó huella en los debates constituyentes. Así lo certifican los analistas de la época, que recuerdan la defensa de su enmienda en la que instó al apoyo del resto de los grupos para blindar la calidad de la enseñanza. La catedrática de la Universidad intervino también en el Pleno del dictamen del Proyecto de Constitución y apeló desde la tribuna a la importancia de la educación en una sociedad democrática en construcción, como la española.
Más allá de sus tareas constituyentes, Begué fue vicepresidenta 1º de la Comisión Especial de Política Científica, y vocal en las comisiones de Economía y Hacienda y de Presupuestos. Con la disolución de las Cortes en 1979, desapareció la figura de «senador por designación real» y cerró su carrera política en primera fila para ser nombrada en 1980 magistrada del Tribunal Constitucional a a propuesta del Senado. Siguió así haciendo Historia al convertirse en la primera mujer en formar parte de este Tribunal, del que ocuparía la Vicepresidencia entre 1986 y 1989.
Cumplida la etapa en el Constitucional, Begué regresó a Salamanca para ejercer como catedrática y directora del Departamento de Economía Aplicada hasta su jubilación en 2001.
Acumuló numerosos galardones en su trayectoria, como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Orden del Mérito Constitucional, entre otras. Como reconocimiento a su trayectoria académica, la Universidad de Salamanca le concedió en 2004 la Medalla de la Universidad, máximo galardón que se otorga una persona o institución. «Soy consciente -dijo entonces- de que he conseguido abrir paso a la presencia de la mujer en la Universidad. Eso me llena de satisfacción».
