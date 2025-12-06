Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
12 de julio de 1980. Gloria Begué jura el cargo como magistrada del Tribunal Constitucional ante los Reyes y autoridades del Estado. T. CONSTITUCIONAL

Voz de Salamanca en la Constitución

Como senadora por designación real desde 1977, la catedrática de la Universidad de Salamanca Gloria Begué, primera decana de Derecho en España, participó en los debates parlamentarios que dieron forma a la Carta Magna

Roberto Zamarbide

Roberto Zamarbide

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

Fue la primera decana de una Facultad de Derecho en España y, como senadora en el periodo constituyente, participó en la redacción de artículos ... esenciales de la Constitución, sobre temas como el derecho a la Educación y la Seguridad Social. En el día en que España celebra su Carta Magna, Salamanca debe un recuerdo a Gloria Begué (La Bañeza, 1931-Madrid, 2016) , quien desde su Universidad centenaria impartió cátedra durante más de 40 años y dejó sello de rigor y compromiso con la sociedad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  3. 3 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  4. 4 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  5. 5 Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial
  6. 6 Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca
  7. 7

    Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu, que ahora está en el aire
  8. 8 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  9. 9 Ocho años sin rastro de Manuel Moro: el senderista que desapareció en Vegas de Domingo Rey y nunca regresó
  10. 10 Adiós a Alfonso Ussía: la pluma que retrató España y defendió la memoria de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Voz de Salamanca en la Constitución

Voz de Salamanca en la Constitución