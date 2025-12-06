Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cámara de televisión en el tendido de una plaza de toros. J.L.

Toros por televisión en una plaza que hizo historia

La mítico coso de Linares (Jaén) acogerá esta tarde una novillada sin picadores que será televisada en directo por Canal Sur Televisión

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

La plaza de toros de Linares (Jaén), en la que cayó mortalmente herido Manuel Rodríguez 'Manolete' en 1947, será el escenario hoy, en pleno inicio del puente del mes de diciembre, de un festejo de promoción con el que se le da continuidad a la temporada que terminó el pasado mes de octubre. En este escenario estarán presentes esta tarde de sábado de las cámaras de Canal Sur Televisión para retransmitir en abierto (a partir de las 17:30 horas) una novillada sin picadores de la primera edición del Certamen «Linares, cuna de toreros».

En este festejo de promoción se lidiarán novillos de las ganaderías de Sorando, El Cotillo, Apolinar Soriano, Los Ronceles, Galvarin, Sancho Dávila y El Añadío para una doble terna de jóvenes valores de diferentes escuelas taurinas de Andalucía: Martín Mendoza (de Camas, Sevilla); Jaime Padilla (de Málaga); Lisares (de Arles, Francia) y Blas Márquez, Jesús Molina y Daniel Rivas, los tres de la escuela taurina de Linares.

