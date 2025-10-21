Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Depósitos instalados en Vitigudino en anteriores casos de problemas con el agua. S. DORADO

Vitigudino declara el agua no apta para consumo por turbidez

La Mancomunidad Cabeza de Horno achaca el problema aun reciente cambio de tubería, y asegura que por ahora no hay más municipios afectados

S. Dorado

Vitigudino

Martes, 21 de octubre 2025, 16:14

Comenta

El Ayuntamiento de Vitigudino ha declarado el agua no apta para consumo humano por motivos de «un nivel elevado de turbidez», procedente de la Mancomunidad Cabeza de Horno, aunque por ahora no hay más municipios afectados. El presidente de la Mancomunidad, Teófilo Vicente, ha comprobado de primera mano la turbidez, visible en el agua del grifo de Vitigudino, y ha contrastado con otros alcaldes la situación actual, apreciándose en algún caso una ligera turbidez, pero muy por debajo del nivel que determina que el agua no es apta. Aún así, ha aconsejado a los habitantes de su municipio, Villar de Peralonso, abstenerse de consumirla, por precaución, aunque, insiste, «allí sale perfectamente».

El problema viene por el reciente cambio de una tubería, por lo que se estima que el problema no dure mucho: «No creo que mañana persista», ha indicado Teófilo Vicente. «Puede que ocurra en algún otro pueblo, pero no nos han comunicado nada por ahora. En cualquier caso, el problema no es serio». La Mancomunidad llevaba un año trabajando en una nueva tubería de la red de abastecimiento hasta la semana pasada, cuando les hicieron entrega de la misma. «Se ha llenado un par de veces y se ha tirado el agua para que saliera limpia; ayer se ha instalado, y parece ser que no ha quedado limpia del todo. La presión puede haber provocado este problema».

