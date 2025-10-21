Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Panorámica de la Plaza Mayor de noche. M.B.

'The Times' se rinde ante los encantos de Salamanca: «Parece surgida de un cuento de hadas»

Uno de los periódicos referentes en Reino Unido recomienda su visita en otoño

La Gaceta

Salamanca

Martes, 21 de octubre 2025, 10:38

Comenta

«La energía estudiantil mantiene las cosas animadas y relajadas», «la gastronomía es una alegría asequible» o «comer un plato de jamón ibérico de la región es motivo suficiente para visitarlo», son algunos de los elogios en los que se deshace el prestigioso diario británico 'The Times' en una publicación definiendo a Salamanca.

«Salamanca parece haber surgido completamente de las páginas de un cuento de hadas», destacan a la vez que detallan todas las virtudes de una ciudad en la que recomiendan visitar en pleno a otoño aprovechando su proximidad con Madrid y unos monumentos imponentes que pueden deslumbrar a cualquier turista.

Aunque la pieza se centra en algo tan español como el buen comer, el periódico del Reino Unido ha elaborado una guía en la que visitar en apenas 48 horas la ciudad: con visitas a las catedrales, probar un rico almuerzo, una estancia en el casco antiguo u observar con detenimiento una de las universidades referentes a nivel internacional.

Por todo estos encantos, y los aún desconocidos, la cabecera anglosajona ha querido animar a los ingleses a pasar unos días en Salamanca y disfrutar de una experiencia única aprovechando la llegada del otoño.

